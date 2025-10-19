У білій мереживній сукні: ефектна дочка Сінді Кроуфорд з’явилася на світській тусовці

Кая Гербер / © Getty Images

Дочка Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера — Кая — приїхала на 5-й щорічний галавечір Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Для появи на публіці дівчина обрала білу мереживну сукню максі на тонких бретельках від Givenchy, доповнивши свій образ каблучкою на пальці, нюдовим манікюром, сережками у вухах. Також Кая зробила об’ємне укладання, гарний макіяж очей та блиском підкреслила губи.

Кая Гербер / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Каю Гербер зазнімкували папараці під час прогулянки з її новим бойфрендом у Венеції.

