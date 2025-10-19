- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій мереживній сукні: ефектна дочка Сінді Кроуфорд з’явилася на світській тусовці
24-річна Кая Гербер відвідала світський захід у Лос-Анджелесі.
Дочка Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера — Кая — приїхала на 5-й щорічний галавечір Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі.
Для появи на публіці дівчина обрала білу мереживну сукню максі на тонких бретельках від Givenchy, доповнивши свій образ каблучкою на пальці, нюдовим манікюром, сережками у вухах. Також Кая зробила об’ємне укладання, гарний макіяж очей та блиском підкреслила губи.
