ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У білій мереживній сукні: ефектна дочка Сінді Кроуфорд з’явилася на світській тусовці

24-річна Кая Гербер відвідала світський захід у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кая Гербер

Кая Гербер / © Getty Images

Дочка Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера — Кая — приїхала на 5-й щорічний галавечір Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Для появи на публіці дівчина обрала білу мереживну сукню максі на тонких бретельках від Givenchy, доповнивши свій образ каблучкою на пальці, нюдовим манікюром, сережками у вухах. Також Кая зробила об’ємне укладання, гарний макіяж очей та блиском підкреслила губи.

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Каю Гербер зазнімкували папараці під час прогулянки з її новим бойфрендом у Венеції.

Кая Гербер на вулицях Лос-Анджелеса (22 фото)

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie