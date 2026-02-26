ТСН у соціальних мережах

Сікорський оцінив економічний ефект для Польщі від українців

Міністр МЗС Польщі вкотре наголосив на тому, що у випадку поразки України загроза для Польщі не зменшиться, а зросте, заявив Радослав Сікорський.

Олена Капнік
Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Перемога України у війні стане перемогою Польщі. Російський диктатор Володимир Путін прагне не миру, а капітуляції України, заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Про це Сікорський сказав під час виступу в сеймі, повідомляє «Укрінформ».

«Атаки на цивільне населення, житлові будинки, школи, потяги чи лікарні є грубим порушенням основоположних норм міжнародного права. Путін прагне не миру, а капітуляції», — наголосив польський міністр закордонних справ.

З його слів, якби Україна програла, то російська загроза для Польщі значно зросте. Саме тому, акцентує Сікорський, важливо допомагати Україні.

«Уявімо, що було б, якби танки Путіна зупинилися в Медиці біля Перемишля. На зміцнення оборони власної території нам довелося б витрачати значно більше коштів, ніж сьогодні коштує допомога Україні», — наголосив він.

Сікорський також повідомив, що Польща сьогодні є другим за обсягом постачальником товарів до України.

Українці в Польщі

Окрім того, він заявив про те, що завдяки українцям, які мешкають в Польщі, 2024-го польський ВВП зріс майже на 100 млрд злотих. З його слів, «рівень економічної активності дорослих іммігрантів з України є навіть вищим, ніж серед поляків». Міністр також зауважив, що українці заснували в Польщі понад 120 тис. фірм.

«Ці підприємства вже багато років збільшують наш товарообіг з Україною, а в мирний час їхня роль лише зросте», — зауважив він.

Нагадаємо, раніше Сікорський попередив про нову загрозу від Кремля - у випадку поразки України у війні. З його слів, не лише Польща стане наступною ціллю країни-агресорки, а Росія буде прямою загрозою для всього східного флангу НАТО.

Водночас, каже очільник МЗС Польща, Варшава відреагує на вторгнення Росії, а також очікує, що Північноатлантична рада «збереться і активує план дій у надзвичайних ситуаціях». Він наголосив, що країна приєдналася до НАТО для спільної оборони.

