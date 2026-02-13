- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Цей образ ви захочете повторити: Нікі Гілтон продемонструвала ідеальний весняний лук
42-річна світська левиця відвідала фешншоу, яке відбулося у межах Тижня моди.
Молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала показ бренду Carolina Herrera, який відбувся у Нью-Йорку. На подіумі гостям презентували колекцію на сезон осінь-зима 2026.
Світська левиця, яка сама є дизайнеркою прикрас та взуття, продемонструвала на заході вишуканий ансамбль у трендовому блакитному відтінку.
Образ Нікі включав об’ємну шубу зі штучного хутра — її найулюбленіший верхній тип одягу, а також обтислу сукню у великий флорестичний принт у вигляді білих квітів жасмину та зеленого листя.
Також вона доповнила лук туфлями на підборах, прямокутною сумкою з короткими ручками та прикрасами свого бренду. Папараці заскочили Нікі, коли вона йшла на показ, однак це не перший подібний захід, який вона відвідала у межах Тижня моди у Нью-Йорку, адже також Гілтон з’явилася на показі Марка Джейкобса.