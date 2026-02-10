Поки батько захищав Україну: мати знімала зґвалтування 10-річної доньки

Заплакана дитина / © semia-pravo.ru

Реклама

На Закарпатті мати разом із вітчимом неодноразово ґвалтували свою 10-річну дочку і знімали це на відео. У березні 2023 року дівчинка наважилася повідомити про насильство правоохоронцям.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що оскаржила вирок Тячівського районного суду. Не погоджуючись із призначеним покаранням у вигляді 15 років позбавлення волі, прокуратура наполягає на призначенні жінці довічного ув’язнення.

Співмешканців затримали у березні 2023 року після того, як 12-річна дитина наважилася повідомити про насильство правоохоронцям. Відтоді обоє безальтернативно утримуються під вартою.

Реклама

Як зʼясували правоохоронці, мати разом зі співмешканцем систематично вчиняли сексуальне насильство щодо малолітньої дитини. Окрім цього, жінка умисно фіксувала злочини на відео.

Раніше судимого вітчима визнано винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої дитини, умисному зберіганні дитячої порнографії та вчиненні домашнього насильства (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 КК України). За вироком Тячівського районного суду його засуджено до довічного позбавлення волі.

Матір визнано винною у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої, а також в умисному зберіганні, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії та примушуванні дитини до участі у її створенні (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Жінка позбавлена батьківських прав стосовно потерпілої та меншої дочки. Зараз діти проживають з рідним батьком, колишнім військовим, який у той час захищав країну.

Реклама

Нагадаємо, на Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував малолітню онуку.