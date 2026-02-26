Потребують уваги вже зараз: які кущі потрібно обрізати в лютому, щоб не втратити цвітіння

Гортензія / © Unsplash

Наприкінці зими залишається короткий період, коли ще можна обрізати окремі декоративні та плодові рослини. Експерти застерігають: якщо пропустити цей момент, влітку сад може розчарувати слабким цвітінням та надмірним загущенням.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець із догляду за рослинами Алі Ліджі з TreeMend пояснює, що багато садівників помилково вважають сезон обрізки завершеним. Проте доки рослини перебувають у стані спокою й бруньки лише починають набрякати, є шанс правильно сформувати кущі без втрат для цвітіння.

За словами експерта, у цей період особливо важливо звернути увагу не лише на троянди, а й на будлею, окремі види гортензій та плодові кущі.

Будлея. Цей кущ, відомий як «кущ метеликів», формує квіти на пагонах поточного року. Тому його радять обрізати досить радикально — скоротивши торішні гілки приблизно до 30–60 сантиметрів від землі залежно від сили росту. Така обрізка стимулює появу міцних пагонів і великих суцвіть улітку. Якщо ж залишити кущ без втручання, він стане витягнутим і менш квітучим біля основи.

Гортензії. Тут усе залежить від сорту. Волотисті та деревоподібні гортензії цвітуть на нових пагонах, тому їх можна обрізати наприкінці зими без шкоди для майбутніх квітів — до пари здорових бруньок нижче суцвіття. Натомість класичні сорти, що формують бутони на старій деревині, краще не обрізати кардинально: на цьому етапі варто видалити лише сухі або пошкоджені стебла. Помилки з вибором сорту — одна з найпоширеніших причин відсутності цвітіння.

Аґрус і смородина. Плодові кущі також потребують уваги до початку активної вегетації. Для аґрусу важливо забезпечити циркуляцію повітря всередині крони: видалити перехрещені та надто низькі гілки, які можуть торкатися ґрунту. У чорної смородини щороку рекомендують вирізати частину найстаріших пагонів до основи, щоб стимулювати оновлення. Червону та білу смородину формують шляхом укорочення бічних пагонів із збереженням міцного «каркаса».

