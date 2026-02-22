"Омолодіть" лаванду навесні - пишне цвітіння гарантоване і влітку, і восени

Лаванда / © Associated Press

Лаванда зазвичай цвіте двічі на рік. Перше цвітіння триває від травня до середини липня. Друге - на початку осені. Щоб рослина рясно і пишно цвіла, а також була прекрасним доповненням саду, за догляд за лавандою слід розпочати від ранньої весни.

Що варто зробити з кущами лаванди навесні, аби гарантовано отримати пишне цвітіння та здоровий вигляд, читайте у матеріалі Kobieta w INTERIA.PL.

Коли обрізати лаванду

Регулярна обрізання кущів лаванди омолоджує рослину та запобігає дерев'янінню пагонів. Роблять це зазвичай двічі на рік – навесні (на рубежі березня і квітня) та влітку (у липні та серпні). Восени робити цю процедуру варто лише в тому випадку, якщо це не зробили навесні.

Які переваги систематичного обрізання лаванди:

забезпечує хороший стан кущів,

стимулює рослину до рясного цвітіння,

сприяє міцному формуванню пагонів.

Обрізання навесні

Весна – ідеальний час для підготовки лаванди до нового сезону. У період від половини березня до початку квітня слід обрізати всі кущі.

Під час процедури варто бути обережними з квітковими бруньками – вони легко пошкоджуються, а це призведе до зменшення цвітіння. Перед обрізанням переконайтеся, що рослина має достатньо нових пагонів. Не видаляйте здерев'янілі стебла під листям. Залиште кілька нових зелених листків на всіх стеблах. Занадто обрізані стебла ніколи не відростуть знову.

Обрізати лаванду слід у сухий сонячний день. Обрізка під час дощу або високої вологості може бути шкідливою - лаванда ризикує заразитися грибковими захворюваннями. Леза будь-яких інструментів для обрізки слід дезінфікувати та чистити, щоб запобігти передаванню патогенів.

Щорічну формувальну обрізку слід проводити щовесни. Пагони лаванди слід вкоротити на 1/3, надаючи рослині напівсферичної форми. Це дозволить внутрішній частині куща отримувати краще освітлення та зменшить ризик гниття пагонів.

