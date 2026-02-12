Посадіть ці квіти на городі - вони врятують ваш врожай від багатьох шкідників

Чорнобривці. / © Unsplash

Чорнобривці – це не просто квіти, які є окрасою саду. Вони ще й дуже корисні рослини, які мають бути на грядках. Причина - це їхні властивості відлякування шкідників.

З якими рослинами варто садити чорнобривці та яких шкідників вони будуть відлякувати, повідомляє ресурс kobieta.interia.pl.

Чорнобривці належать до родини айстрових. Окремі сорти відрізняються зовнішнім виглядом і кольором квіток. Вони цвітуть від літа до осені, що робить їх прекрасним доповненням до будь-якого балкона чи саду. Їх можна садити і в горщиках, і на клумбах. Рослина посухостійка і може рости практично в будь-якому куточку саду чи городу.

Чорнобривці можна сіяти з насіння для розсади або безпосередньо в ґрунт. Розсаду слід готувати вже наприкінці лютого, але посів у горщики можна продовжувати в березні та квітні. Якщо сіяти їх безпосередньо в ґрунт, то цим варто зайнятися аже в середині травня, коли мине ризик ранкових заморозків.

Хто боїться чорнобривців

Чорнобривці - як магніт - приваблюють метеликів і бджіл. Однак натомість відлякують шкідників. Рослина виділяє характерний запах, який відлякує:

попелиці,

мурахи,

кореневі цистоподібні нематоди

білокрилки.

Чорнобривці створюють природний бар'єр, який захищає овочі від живлення та обгризання листя. Квіти допоможуть боротися з ґрунтовими нематодами, що обгризають коренеплоди, а також захищають від слимаків.

Де садити чорнобривці

Найкраще садити чорнобривці поруч з полуницею та суницею, а також різними видами овочів. Зокрема:

хрестоцвіті овочі (капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста, броколі),

квасоля,

помідори,

морква,

пори,

картопля,

полуниця та лісова суниця.

Чорнобривці також можна садити поруч із трояндами, які часто атакує попелиця.

