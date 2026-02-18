Весною троянди зацвітуть рясніше: що садіникам варто обов’язково зробити до весни

Троянди / © pexels.com

Поки до весни лишаються тижні, власникам троянд радять не відкладати ключову процедуру, яка займає всього кілька хвилин, але суттєво впливає на майбутнє цвітіння. Йдеться про правильну підготовчу обрізку кущів наприкінці зими.

Про це повідомило видання Express.

Зі зростанням температур і збільшенням світлового дня троянди переходять до активного росту. Щоби рослини легше відновилися після зимового періоду та мали сили для формування бутонів, садівникам варто провести основну обрізку саме зараз.

Експертка Медісон Моултон наголошує, що цей етап є критичним для пишного цвітіння навесні та влітку. За її словами, обрізка дозволяє рослині позбутися зайвого навантаження й спрямувати енергію на нові сильні пагони.

Фахівчиня радить дочекатися, доки мине загроза нічних заморозків, аби не пошкодити молоді бруньки. Починати варто з видалення сухих та ушкоджених гілок. Далі слід прорідити центр куща, прибравши гілки, що ростуть усередину чи перехрещуються — це покращує циркуляцію повітря й формує охайну форму.

Після цього можна вкоротити здорові пагони приблизно на третину, роблячи зрізи над брунькою гострим продезінфікованим інструментом. Така техніка стимулює утворення нових стебел.

Моултон підкреслює: не варто боятися рішучіших обрізок, якщо вони виконані вчасно. Це, навпаки, посилює рослину й забезпечує більш інтенсивне цвітіння у сезон.

