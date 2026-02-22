- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 2 хв
Графіки відключення світла в Україні на 23 лютого: де та коли діятимуть обмеження
Графіки відключення світла в Україні на 23 лютого 2026 року. Де діятимуть обмеження електроенергії, у яких регіонах можливі стабілізаційні відключення та що повідомили енергетики про ситуацію в енергосистемі.
В усіх регіонах Україні у понеділок, 23 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго.
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 23 лютого:
Графік відключення світла у Кропивницький області
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 23.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 23 лютого:
1.1 – 07:30 - 10:30;
1.2 – 07:30 - 10:30;
2.1 – 14:00 - 17:30;
2.2 – 14:30 - 17:30;
3.1 – 17:30 - 20:30;
3.2 – 10:30 - 14:00;
4.1 – 17:30 - 21:00;
4.2 – 17:30 - 20:30;
5.1 – 21:00 - 00:00;
5.2 – 10:30 - 14:00;
6.1 – 14:00 - 17:30;
6.2 – 07:30 - 10:30.
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
За розпорядженням НЕК “Укренерго” 23 лютого діятиме графік погодинних відключень.
Графік відключення світла в Чернігівській області
За командою НЕК "Укренерго", 23 лютого діятиме графік погодинних відключень
Графік відключення світла в Запорізькій області
Відповідно до команди НЕК “Укренерго”, з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 23 лютого по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла в Черкаській області
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 23 лютого за командою НЕК “Укренерго” застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
1.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 00:00
1.2: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00
2.1: 02:30 – 04:00, 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:30 – 22:00
2.2: 03:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 23:00
3.1: 04:30 – 06:00, 08:30 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00
3.2: 03:00 – 04:30, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:00 – 22:30
4.1: 01:00 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:30
4.2: 00:00 – 00:30, 05:00 - 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 22:00 – 00:00
5.1: 04:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:30
5.2: 01:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 12:00 – 15:00, 17:30 – 21:00
6.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00
6.2: 05:30 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 22:30 – 00:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами. Зокрема, у Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. У Кропивницькому теж гриміли вибухи.