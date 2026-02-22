ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
238
2 хв

Графіки відключення світла в Україні на 23 лютого: де та коли діятимуть обмеження

Графіки відключення світла в Україні на 23 лютого 2026 року. Де діятимуть обмеження електроенергії, у яких регіонах можливі стабілізаційні відключення та що повідомили енергетики про ситуацію в енергосистемі.

Кирило Шостак
Відключення світла в Україні

В усіх регіонах Україні у понеділок, 23 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла в Київській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Дніпропетровській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 23 лютого:

Графік відключення світла в Житомирській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Кропивницький області

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 23.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень.

Графік відключення світла у Кропивницький області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 23 лютого:

1.1 – 07:30 - 10:30; 

1.2 – 07:30 - 10:30; 

2.1 – 14:00 - 17:30; 

2.2 – 14:30 - 17:30; 

3.1 – 17:30 - 20:30; 

3.2 – 10:30 - 14:00; 

4.1 – 17:30 - 21:00; 

4.2 – 17:30 - 20:30; 

5.1 – 21:00 - 00:00; 

5.2 – 10:30 - 14:00; 

6.1 – 14:00 - 17:30; 

6.2 – 07:30 - 10:30.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Полтавській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Хмельницькій області

За розпорядженням НЕК “Укренерго” 23 лютого діятиме графік погодинних відключень.

© ДТЕК

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 23 лютого діятиме графік погодинних відключень

Графік відключення світла в Чернігівській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відповідно до команди НЕК “Укренерго”, з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 23 лютого по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 23 лютого за командою НЕК “Укренерго” застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). 

Години відсутності електропостачання: 

1.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 00:00 

1.2: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00 

2.1: 02:30 – 04:00, 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:30 – 22:00 

2.2: 03:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 23:00 

3.1: 04:30 – 06:00, 08:30 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00 

3.2: 03:00 – 04:30, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:00 – 22:30 

4.1: 01:00 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:30 

4.2: 00:00 – 00:30, 05:00 - 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 22:00 – 00:00 

5.1: 04:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:30 

5.2: 01:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 12:00 – 15:00, 17:30 – 21:00 

6.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00 

6.2: 05:30 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 22:30 – 00:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

© ДТЕК

Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами. Зокрема, у Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. У Кропивницькому теж гриміли вибухи.

