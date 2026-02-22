Зимі не кінець: синоптики попереджають про різкі зміни погоди в Україні (мапа)

Погода в Україні на кінець лютого / © ТСН

Реклама

Останній тиждень зими, 23-28 лютого, в Україні буде нестійким. Синоптики прогнозують мінливу погоду — різкі перепади температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледицю на дорогах та посилення вітру. У низці регіонів очікуються штормові пориви, що ускладнять рух на дорогах та роботу комунальних служб.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Понеділок, 23 лютого

Погода буде переважно хмарною. Мокрий сніг та сніг з дощем пройдуть майже по всій країні. Через сильний вітер і ожеледицю ДСНС оголосила штормове попередження у північних та центральних областях. Синоптики наголошують, що на дорогах можливі ускладнення, а на відкритих ділянках пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Реклама

На півночі — +1…-3°C, на заході — Захід: 0…+7°C. Тим часом на сході — 0…-10°C, а в центрі — +1…-10°C.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Вівторок, 24 лютого

Опади збережуться, місцями очікуються снігопади та мокрий сніг. На дорогах північних і центральних областей слід очікувати ожеледицю, тому водіям радять знижувати швидкість. У східних регіонах температура дещо підвищиться, але відчуття холоду посилюватимуть пориви вітру.

У центрі — -3…+3°C, на півдні — -1…+8°C, на заході — -5…+7°C. Тим часом на сході — +1…+4°C, а на півночі — -1…+1°C.

Середа, 25 лютого

Хмарна погода з мокрим снігом і дощем протримається майже на всій території. На півночі очікуються снігопади, що можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб. Синоптики застерігають пішоходів про слизькі тротуари та можливі ожеледицю на зупинках та сходах.

Реклама

На півночі — -5…-1°C, а на півдні — -1…+8°C.

Четвер, 26 лютого

Морози трохи послабшають, але на сході країни ще можливий невеликий сніг. У західних регіонах очікується невелике потепління, проте вночі температура може опускатися до мінусових значень. Вітер посилюватиметься у північних та центральних областях, тому на відкритих територіях буде відчутний холод.

На півночі — -10…+1°C, сході — до -3…+1°C, в центрі — -6…0°C, на півдні — -4…+5°C, а на заході — -5…+7°C.

П’ятниця, 27 лютого

Хмарна погода з проясненнями протримається майже по всій країні, опадів не очікується. На заході температура підніметься до +10°C, на півночі та сході ще збережуться мінусові значення. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у північних областях.

Реклама

Експерти радять українцям планувати поїздки з урахуванням несприятливих погодних умов, бути обережними на дорогах та одягатися тепліше через різкі температурні гойдалки.

Нагадаємо, про те, що погода в Україні у лютому-березні може здивувати несподіваними змінами, йшлося і раніше.

А поки в Києві та області на завтра оголосили І рівень небезпеки. 23 лютого у столиці очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.