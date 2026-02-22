- Дата публикации
Графики отключения света в Украине на 23 февраля: где и когда будут действовать ограничения
Графика отключения света в Украине на 23 февраля 2026 года. Где будут действовать ограничения электроэнергии, в каких регионах возможны стабилизационные отключения и сообщили энергетики о ситуации в энергосистеме.
Во всех регионах Украины в понедельник, 23 февраля, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 23 февраля:
График отключения света в Кропивницкой области.
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 23.02.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 23 февраля:
1.1 – 07:30 – 10:30;
1.2 – 07:30 – 10:30;
2.1 – 14:00 – 17:30;
2.2 – 14:30 – 17:30;
3.1 – 17:30 – 20:30;
3.2 – 10:30 – 14:00;
4.1 – 17:30 – 21:00;
4.2 – 17:30 – 20:30;
5.1 – 21:00 – 00:00;
5.2 – 10:30 – 14:00;
6.1 – 14:00 – 17:30;
6.2 – 07:30 – 10:30.
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Хмельницкой области
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 23 февраля будет действовать график почасовых отключений.
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК "Укрэнерго", 23 февраля будет действовать график почасовых отключений
График отключения света в Запорожской области
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 23 февраля по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Черкасской области
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 23 февраля по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 00:00
1.2: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00
2.1: 02:30 – 04:00, 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:30 – 22:00
2.2: 03:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 23:00
3.1: 04:30 – 06:00, 08:30 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00
3.2: 03:00 – 04:30, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:00 – 22:30
4.1: 01:00 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:30
4.2: 00:00 – 00:30, 05:00 – 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 22:00 – 00:00
5.1: 04:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:30
5.2: 01:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 12:00 – 15:00, 17:30 – 21:00
6.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00
6.2: 05:30 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 22:30 – 00:00
График отключения света в Черновицкой области
Напомним, РФ снова атаковала мирные украинские города ночью дронами и ракетами. В частности, в Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе. В Кропивницком тоже гремели взрывы.