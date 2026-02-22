Графики отключения света в Украине на 23 февраля: где и когда будут действовать ограничения

Отключение света в Украине

Во всех регионах Украины в понедельник, 23 февраля, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области. / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области. / © ДТЕК

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 23 февраля:

График отключения света в Житомирской области. / © ДТЕК

График отключения света в Кропивницкой области.

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 23.02.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений.

График отключения света в Ивано-Франковске. / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 23 февраля:

1.1 – 07:30 – 10:30;

1.2 – 07:30 – 10:30;

2.1 – 14:00 – 17:30;

2.2 – 14:30 – 17:30;

3.1 – 17:30 – 20:30;

3.2 – 10:30 – 14:00;

4.1 – 17:30 – 21:00;

4.2 – 17:30 – 20:30;

5.1 – 21:00 – 00:00;

5.2 – 10:30 – 14:00;

6.1 – 14:00 – 17:30;

6.2 – 07:30 – 10:30.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области. / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области. / © ДТЕК

График отключения света в Хмельницкой области

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 23 февраля будет действовать график почасовых отключений.

© ДТЕК

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 23 февраля будет действовать график почасовых отключений

График отключения света в Черниговской области. / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 23 февраля по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 23 февраля по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 00:00

1.2: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00

2.1: 02:30 – 04:00, 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:30 – 22:00

2.2: 03:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 23:00

3.1: 04:30 – 06:00, 08:30 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00

3.2: 03:00 – 04:30, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:00 – 22:30

4.1: 01:00 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:30

4.2: 00:00 – 00:30, 05:00 – 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 22:00 – 00:00

5.1: 04:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:30

5.2: 01:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 12:00 – 15:00, 17:30 – 21:00

6.1: 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00

6.2: 05:30 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 22:30 – 00:00

График отключения света в Черновицкой области

© ДТЕК

Напомним, РФ снова атаковала мирные украинские города ночью дронами и ракетами. В частности, в Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе. В Кропивницком тоже гремели взрывы.