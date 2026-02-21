ТСН в социальных сетях

Украина
277
1 мин

Скандал в Днепре: представители ТЦК задули водителя маршрутки слезоточивым газом, когда в салоне находились пассажиры (видео)

В полиции подтвердили факт нападения на работника общественного транспорта.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН

В Днепре обычная остановка маршрутного такси для проверки документов переросла в жесткий скандал. По данным полиции, двое работников ТЦК напали на водителя транспортного средства.

Об этом пишет полиция Днепропетровской области.

Как утверждают правоохранители, конфликт между вождем и группой оповещения произошел 13 февраля в Индустриальном районе города на улице Осенней.

«По предварительной информации, спор произошел во время проверки военно-учетных документов. Двое представителей РТЦК и СП в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и средство слезоточивого действия. В момент инцидента в маршрутке находились другие пассажиры», — рассказали в полиции.

По утверждению полицейских, после инцидента военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.

Следователи сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

«Речь идет о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением заранее подготовленного предмета», — добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств случая.

Скандал з ТЦК / © Фото из открытых источников

Напомним, в Одессе двое патрульных полицейских «зарабатывали» на военнообязанных, подлежащих мобилизации. Они требовали деньги у водителей за то, что они не будут доставлены в ТЦК.

