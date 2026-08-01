Удар по дому в Одессе.

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Посреди дня в субботу, 1 августа, беспилотник пробил жилой дом в Одессе . В областном центре более трех часов звучали сирены.

Что известно об атаке на Одессу, читайте в материале ТСН.ua.

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В Одесском районе еще в 08:55 была объявлена воздушная тревога, которая длилась до 12:00.

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Атака на Одессу

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на город.

"Есть попадание в жилой дом", - сообщил чиновник.

Глава областной военной администрации Олег Кипер добавил , что БпЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре областного центра.

«На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — подчеркнул он.

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По данным местных медиа и телеграмм-каналов, беспилотник влетел в многоэтажку одного из жилых комплексов в курортном районе Аркадия.

Удар по дому.

Позже местные власти сообщили, что в результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень и 28-летний мужчина. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Последствия атаки - фото и видео

Дата публикации 12:13, 01.08.26 Количество просмотров 8 Дрон РФ попал прямо в многоэтажку в Одессе: первые кадры

Последствия атаки на Одессу. Фото: Телеграмм-канал Новости Одесса

В Одессе после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар. / © Суспільне

В Одессе после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар. / © Суспільне

Как сообщалось, днем 1 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Киеве. Кроме того, беспилотники фиксировали в направлении Одессы.

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