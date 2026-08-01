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Посреди дня дрон РФ влетел в многоэтажку в большом областном центре — все детали (видео)
Беспилотник влетел в многоэтажку в курортном районе Аркадия.
Посреди дня в субботу, 1 августа, беспилотник пробил жилой дом в Одессе . В областном центре более трех часов звучали сирены.
Что известно об атаке на Одессу, читайте в материале ТСН.ua.
В Одесском районе еще в 08:55 была объявлена воздушная тревога, которая длилась до 12:00.
Атака на Одессу
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на город.
"Есть попадание в жилой дом", - сообщил чиновник.
Глава областной военной администрации Олег Кипер добавил , что БпЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре областного центра.
«На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — подчеркнул он.
По данным местных медиа и телеграмм-каналов, беспилотник влетел в многоэтажку одного из жилых комплексов в курортном районе Аркадия.
Удар по дому.
Позже местные власти сообщили, что в результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень и 28-летний мужчина. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Последствия атаки - фото и видео
Как сообщалось, днем 1 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Киеве. Кроме того, беспилотники фиксировали в направлении Одессы.