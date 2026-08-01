ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
765
Время на прочтение
1 мин

Посреди дня дрон РФ влетел в многоэтажку в большом областном центре — все детали (видео)

Беспилотник влетел в многоэтажку в курортном районе Аркадия.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Удар по дому в Одессе.

Удар по дому в Одессе.

Дополнено новыми материалами

Посреди дня в субботу, 1 августа, беспилотник пробил жилой дом в Одессе . В областном центре более трех часов звучали сирены.

Что известно об атаке на Одессу, читайте в материале ТСН.ua.

В Одесском районе еще в 08:55 была объявлена воздушная тревога, которая длилась до 12:00.

Атака на Одессу

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на город.

"Есть попадание в жилой дом", - сообщил чиновник.

Глава областной военной администрации Олег Кипер добавил , что БпЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре областного центра.

«На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — подчеркнул он.

По данным местных медиа и телеграмм-каналов, беспилотник влетел в многоэтажку одного из жилых комплексов в курортном районе Аркадия.

Удар по дому.

Позже местные власти сообщили, что в результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень и 28-летний мужчина. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Последствия атаки - фото и видео

Последствия атаки на Одессу. Фото: Телеграмм-канал Новости Одесса

Последствия атаки на Одессу. Фото: Телеграмм-канал Новости Одесса

В Одессе после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар. / © Суспільне

В Одессе после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар. / © Суспільне

В Одессе после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар. / © Суспільне

В Одессе после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар. / © Суспільне

Как сообщалось, днем 1 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Киеве. Кроме того, беспилотники фиксировали в направлении Одессы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
765
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie