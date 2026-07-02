Кінець епохи "збирача земель": як втрата Криму може зруйнувати владу Путіна

Атаки по Криму / © ТСН

Реклама

Деокупація Криму може стати для президента РФ Володимира Путіна фатальним ударом у політичному та особистому вимірі.

Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За словами Жданова, ще після окупації півострова 2014 року Путін заявляв про намір перетворити Крим на «непотоплюваний авіаносець». Однак експерт переконаний, що історія свідчить про інше.

Реклама

«Ніхто з тих, хто володів Кримом, не міг його утримати, коли починався штурм півострова іншою армією. Така географія Криму, що утримати його неможливо», — сказав Жданов.

Він нагадав, що протягом різних історичних періодів контроль над півостровом неодноразово змінювався.

Чим для Путіна загрозлива втрата Криму

На думку експерта, саме анексія Криму стала одним із головних символів політики Путіна як так званого «збирача земель».

«Для Путіна втрата Криму стане фатальною помилкою, яка загрожує не лише політичною, а й фізичною смертю. Якщо ми виб’ємо російські війська з Криму, вся ця війна втратить сенс», — заявив Жданов.

Реклама

Водночас ці оцінки є особистою думкою експерта.

Експерт також стверджує, що російське керівництво намагається демонструвати контроль над ситуацією на півострові. За його словами, Путін доручив прем’єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну вирішувати питання із забезпеченням паливом, а очільнику окупаційної адміністрації Криму Сергію Аксьонову — прискорити підготовку до курортного сезону.

Крім того, Жданов заявив, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов нібито створив окрему групу генералів, які доповідають йому про ситуацію на фронті в обхід начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

За словами експерта, це може свідчити про спроби отримувати більш об’єктивну інформацію щодо реального стану справ у російській армії.

Реклама

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, в СБУ заявили про удар безпілотниками по військових об’єктах у тимчасово окупованій Керчі, зокрема по кораблях і системах ППО РФ. За даними відомства, уражено щонайменше два російські судна забезпечення та позиції протиповітряної оборони, які прикривали район Керченської протоки. Повідомлося про пожежі та пошкодження техніки після атак дронів.

Також, в ніч проти 28 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаковано Сакську ТЕЦ, розташовану біля міста Саки. У районі об’єкта протягом години пролунали 16 вибухів, після чого місцеві жителі помітили заграву та дим.

Новини партнерів