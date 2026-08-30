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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит верить ни чужим, ни близким людям
День, когда активизируются мошенники, да и просто непорядочные люди, цель которых — обмануть, присвоив себе то, что им не принадлежит — прежде всего, это касается материальных ресурсов.
Поэтому важно осторожно относиться к словам, поступкам и предложениям, с которыми могут обратиться другие — как незнакомые, так и близкие — люди.
Сегодня. 30 августа, поддаваться влиянию посторонних людей не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит верить даже близким.
Близнецы
Близнецы из тех людей, про которых принято говорить, что они — себе на уме, поскольку сами могут сбить с пути истинного любых мошенников. Но сегодня они, видимо, будут не в форме, потому что позволят себя убедить в вопросе с подвохом: звезды рекомендуют им соблюдать осторожность
Рак
Раки доверчивы от природы, потому им необходимо быть осмотрительными всегда, но сегодня — особенно, поскольку они рискуют принять на веру любую чушь. Общаясь с человеком, настойчиво продвигающим свою идею, им неплохо бы задаться вопросом: а зачем ему это нужно?
Козерог
Козероги — один из самых недоверчивых знаков Зодиака, но сегодня, настроившись на романтический лад, они будут склонны считать правдой явную ложь. Стоит ли говорить о том, что такое настроение и поведение для такого сдержанного и прагматичного окажется особенно обидным.
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