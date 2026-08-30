ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1245
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит верить ни чужим, ни близким людям

День, когда активизируются мошенники, да и просто непорядочные люди, цель которых — обмануть, присвоив себе то, что им не принадлежит — прежде всего, это касается материальных ресурсов.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Поэтому важно осторожно относиться к словам, поступкам и предложениям, с которыми могут обратиться другие — как незнакомые, так и близкие — люди.

Сегодня. 30 августа, поддаваться влиянию посторонних людей не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит верить даже близким.

Близнецы

Близнецы из тех людей, про которых принято говорить, что они — себе на уме, поскольку сами могут сбить с пути истинного любых мошенников. Но сегодня они, видимо, будут не в форме, потому что позволят себя убедить в вопросе с подвохом: звезды рекомендуют им соблюдать осторожность

Рак

Раки доверчивы от природы, потому им необходимо быть осмотрительными всегда, но сегодня — особенно, поскольку они рискуют принять на веру любую чушь. Общаясь с человеком, настойчиво продвигающим свою идею, им неплохо бы задаться вопросом: а зачем ему это нужно?

Козерог

Козероги — один из самых недоверчивых знаков Зодиака, но сегодня, настроившись на романтический лад, они будут склонны считать правдой явную ложь. Стоит ли говорить о том, что такое настроение и поведение для такого сдержанного и прагматичного окажется особенно обидным.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie