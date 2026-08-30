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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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13
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2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вірити ані незнайомцям, ані близьким людям

День, коли активізуються шахраї, та й просто нечесні люди, мета яких — обдурити, привласнивши собі те, що їм не належить, — насамперед це стосується матеріальних ресурсів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тому важливо обережно ставитися до слів, вчинків та пропозицій, з якими можуть звернутися інші люди — як незнайомі, так і близькі.

Сьогодні, 30 серпня, представникам усіх знаків зодіаку не рекомендується піддаватися впливу сторонніх людей, але трьом із них не варто вірити навіть близьким.

Близнята

Близнята — це ті люди, про яких зазвичай кажуть, що вони — розумні, оскільки самі можуть збити з правильного шляху будь-яких шахраїв. Але сьогодні вони, мабуть, будуть не в формі, бо дозволять себе переконати у питанні з підступністю: зірки рекомендують їм бути обережними

Рак

Раки від природи довірливі, тому їм слід завжди бути обережними, але сьогодні — особливо, оскільки вони ризикують повірити будь-якій нісенітниці. Спілкуючись із людиною, яка наполегливо просуває свою ідею, їм не завадило б поставити собі запитання: а навіщо їй це потрібно?

Козоріг

Козороги — один із найнедовірливіших знаків зодіаку, але сьогодні, налаштувавшись на романтичний лад, вони будуть схильні вважати правдою очевидну брехню. Чи варто говорити про те, що такий настрій і поведінка для такої стриманої та прагматичної людини виявляться особливо прикрими.

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