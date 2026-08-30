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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1756
Время на прочтение
1 мин

Путину предложили переговоры с Трампом и Зеленским, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 30 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 августа 2026 года:

  • Трамп, Зеленский и Путин за столом: Axios раскрыл детали визита директора ЦРУ в Москву Читать далее –>

  • Россия истощает Киев постоянными атаками: эксперты назвали, что стоит за новой тактикой Кремля Читать далее –>

  • Житомирскую трассу снова открыли: ГСЧС сообщила о последствиях взрыва в Киевской области Читать далее –>

  • Российские захватчики ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Огонь в многоэтажке и пострадавших: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Киев Читать далее –>

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