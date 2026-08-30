Можно есть каждый день: самый полезный способ приготовления картофеля

Картофель долго имел репутацию «опасного» продукта для здоровья / © Associated Press

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Картофель часто считают калорийным продуктом, однако способ приготовления может оказывать существенное влияние на его питательную ценность и пользу для организма.

Об этом пишет Today.

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Самые полезные способы приготовления картофеля включают запекание, варку, приготовление на пару, поскольку эти методы требуют меньше добавленного жира, чем жарки.

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Если вы жарите на масле, выберите оливковое или рапсовое, которое является одним из самых полезных кулинарных масел.

Даже в виде картофеля фри или картофельных чипсов картофель остается овощем. Но жарка ее для создания этих блюд добавляет лишние калории, жир и другие соединения, которые негативно влияют на ваше здоровье. Это может перевесить пользу для здоровья, который содержит картофель в его более натуральном виде.

Польза картофеля для организма

Картофель является отличным источником витаминов и минералов. Один средний печеный картофель (173 г), включая кожицу, содержит 161 калорию, 0,2 г жира, 43 г белка, 36,6 г углеводов, 3,8 г клетчатки. Также в ней есть витамины:

С (28% от суточной нормы)

B6 (27%)

калий (26%)

марганец (19%)

магний (12%)

фосфор (12%)

ниацин (12%),

фолиевая кислота (12%)

В картофеле есть такие соединения, как флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты. В организме они действуют как антиоксиданты, нейтрализуя свободные радикалы. Эти вредные молекулы накапливаются в результате оксидативного стресса и увеличивают риск хронических заболеваний, в частности болезней сердца, диабета и рака.

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Ранее сообщалось о том, что картофель фри повышает риск диабета. Больше об этом читайте в новости.

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