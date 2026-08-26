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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

У білій мінісукні і в’єтнамках: Дакоту Феннінг зазнімкували на знімальному майданчику у Нью-Йорку

Акторка взяла участь у рекламній фотосесії в центрі Мангеттена і продемонструвала лаконічний літній образ.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дакота Феннінг

Дакота Феннінг / © Getty Images

Дакоту Феннінг зазнімкували папараці під час роботи над рекламною кампанією Polo by Ralph Lauren у центрі Мангеттена в Нью-Йорку.

На знімальному майданчику акторка з’явилася у білій мінісукні А-силуету з короткими рукавами, коміром і застібкою на ґудзики. Вбрання у стилі поло було прикрашене невеликою контрастною емблемою на грудях.

Дакота Феннінг / © Getty Images

Дакота Феннінг / © Getty Images

Сукню Дакота поєднала з чорними шкіряними в’єтнамками на пласкій підошві та місткою сумкою з довгими ручками. Завершальним штрихом стали сонцезахисні окуляри у чорній оправі.

Біляве волосся акторка уклала м’якими локонами і зробила природний макіяж.

Нагадаємо, Дакота Феннінг разом із сестрою Ель у гламурних сукнях від відомих брендів прийшли на церемонію «Золотий глобус».

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