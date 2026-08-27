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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Свинячі щоки, запечені в духовці: рецепт незвичайної гарячої страви

Недорога, ситна та ароматна закуска зі свинячої щоки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
550 ккал
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Свинячі щічки, запечені

Свинячі щічки, запечені / © Credits

Для приготування знадобляться свинячі щоки, улюблені спеції, фольга та духовка.

Інгредієнти

свиняча щока
1 кг
часник
5 зубчиків
приправа для сала
за смаком
мелений чорний перець
сіль

  1. Свинячу щоку ретельно вимийте, очистьте шкірку та висушіть паперовим рушником.

  2. Часник очистьте і наріжте пластинками.

  3. Щоку натріть приправою, меленим чорним перцем, сіллю, зробіть кілька надрізів, нашпигуйте часником і поставте в холодильник маринуватися на 2–3 години, потім загорніть у фольгу та викладіть на деко.

  4. Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин, дістаньте м’ясо з духовки, розгорніть фольгу і запікайте ще 5–10 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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