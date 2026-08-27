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Свинячі щоки, запечені в духовці: рецепт незвичайної гарячої страви
Недорога, ситна та ароматна закуска зі свинячої щоки.
Для приготування знадобляться свинячі щоки, улюблені спеції, фольга та духовка.
Інгредієнти
- свиняча щока
- 1 кг
- часник
- 5 зубчиків
- приправа для сала
- за смаком
- мелений чорний перець
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- сіль
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Свинячу щоку ретельно вимийте, очистьте шкірку та висушіть паперовим рушником.
Часник очистьте і наріжте пластинками.
Щоку натріть приправою, меленим чорним перцем, сіллю, зробіть кілька надрізів, нашпигуйте часником і поставте в холодильник маринуватися на 2–3 години, потім загорніть у фольгу та викладіть на деко.
Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин, дістаньте м’ясо з духовки, розгорніть фольгу і запікайте ще 5–10 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.