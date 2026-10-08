Найкращі привітання з Днем юриста 2026: короткі, щирі та сучасні

Привітання з Днем юриста 2026 року / © pexels.com

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Зібрали найкращі привітання з Днем юриста 2026 — від коротких побажань своїми словами до теплих привітань у прозі та віршах.

Коли День юриста в Україні

День юриста в Україні щороку святкують 8 жовтня. Професійне свято було офіційно встановлене 1997 року указом Президента України №1022/97.

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Цього дня вітають представників різних юридичних професій та всіх фахівців, чия робота пов’язана із захистом прав, застосуванням законодавства та утвердженням принципів верховенства права.

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Тож 8 жовтня не забудьте надіслати знайомим юристам кілька теплих слів — навіть коротке щире привітання може зробити професійне свято приємнішим.

Привітання з Днем юриста своїми словами

Вітаю з Днем юриста! Бажаю, щоб знання та досвід завжди допомагали знаходити правильні рішення, а кожна складна справа завершувалася успішно. Нехай професія приносить не лише гідні результати, а й справжнє задоволення. Добробуту, поваги, сил та нових досягнень!

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З Днем юриста! Нехай у роботі буде більше перемог, ніж складних справ, більше вдячних людей, ніж суперечок, а кожне рішення приносить бажаний результат. Бажаю впевненості у власних силах, професійного розвитку та великих можливостей!

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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю завжди залишатися принциповою та справедливою людиною, не втрачати віри у силу закону й отримувати заслужене визнання за свою працю. Нехай у житті все складається якнайкраще!

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З Днем юриста! Бажаю бездоганної логіки, залізних аргументів та правильних рішень. Нехай робочі будні приносять цікаві завдання й професійні перемоги, а після роботи завжди залишається достатньо часу для себе та близьких.

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Вітаю з Днем юриста! Нехай ваша професійна інтуїція ніколи не підводить, складні питання отримують прості рішення, а знання законів відкривають нові можливості. Бажаю поваги колег, довіри людей та впевненого руху вперед.

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З професійним святом! Нехай справедливість буде не лише професійним принципом, а й правилом життя. Бажаю сил, мудрості, терпіння, фінансового добробуту та людей поруч, на яких завжди можна покластися.

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Щиро вітаю з Днем юриста! Бажаю ясних думок, переконливих аргументів і справ, результатами яких можна пишатися. Нехай професійний авторитет зростає, робота гідно оплачується, а життя дарує багато приводів для радості.

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Вітаю з Днем юриста! Бажаю, щоб усі життєві обставини складалися на вашу користь без апеляцій та оскаржень. Нехай у роботі панує порядок, у фінансах — стабільність, а в особистому житті — любов і гармонія.

***

З Днем юриста! Нехай закони будуть зрозумілими, клієнти — вдячними, документи — без помилок, колеги — надійними, а вихідні — справді вихідними. Бажаю професійного успіху та простого людського щастя!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю ніколи не сумніватися у власних знаннях і силах. Нехай досвід допомагає долати будь-які труднощі, а чесність, принциповість і професіоналізм завжди отримують заслужену повагу.

Листівки з Днем юриста

Листівки з Днем юриста / © ТСН

Листівки з Днем юриста / © ТСН

Листівки з Днем юриста / © ТСН

Листівки з Днем юриста / © ТСН

Листівки з Днем юриста / © ТСН

Короткі привітання з Днем юриста

З Днем юриста! Бажаю справедливих рішень, успішних справ, гідної винагороди та великих професійних перемог!

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Вітаю зі святом! Нехай закон буде на вашому боці, удача — поруч, а успіх стане постійним супутником.

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З Днем юриста! Бажаю гострого розуму, міцних нервів, вдячних клієнтів і лише виграшних справ!

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Нехай робота приносить успіх і достаток, а життя — щастя та гармонію. З професійним святом!

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Вітаю з Днем юриста! Бажаю точних рішень, переконливих аргументів та жодних нерозв’язних питань.

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Нехай Феміда буде прихильною, колеги — надійними, а кожен робочий день завершується маленькою або великою перемогою!

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Зі святом! Бажаю кар’єрного зростання, професійного визнання, фінансового добробуту та внутрішньої рівноваги.

***

З Днем юриста! Нехай у професії все буде за законом, а в житті — за вашим бажанням!

Прикольні привітання з Днем юриста

Вітаю з Днем юриста! Бажаю, щоб єдиними статтями, які доводилося читати після роботи, були статті про подорожі, відпочинок і те, куди витратити зароблені гроші!

***

З Днем юриста! Нехай дедлайни переносяться, клієнти слухають поради з першого разу, документи підписуються без правок, а зарплата регулярно отримує приємні «поправки».

***

Бажаю, щоб у житті все було юридично бездоганно: щастя — безстрокове, кохання — без права розірвання, гроші — без обмежень, а відпочинок — гарантований законом!

***

З професійним святом! Нехай робочі суперечки закінчуються на вашу користь, кава ніколи не закінчується, а слово «терміново» зустрічається у листуванні якомога рідше.

***

З Днем юриста! Бажаю, щоб ваша особиста Конституція гарантувала право на щастя, відпочинок, високу зарплату та щонайменше дві відпустки на рік!

Привітання з Днем юриста у віршах

З Днем юриста вас вітаю,

Перемог в роботі бажаю,

Щоб закон допомагав,

А успіх завжди на вас чекав.

***

Хай повага не минає,

Щастя дім не залишає,

Буде затишок, достаток,

А у справах — лиш порядок!

***

Хай мудрість рішення підкаже,

Закон дорогу вам покаже,

Нехай професія щодня

Дарує радість і знання.

***

Бажаємо нових висот,

Успішних справ і перемог,

Добра, достатку і тепла,

Щоб доля щедрою була!

***

Юристу в свято побажаємо

Успіхів, радості, добра,

І від душі сьогодні зичимо,

Щоб легкою робота була.

***

Щоб аргументи були сильними,

А рішення — завжди влучними,

Щоб поруч були люди щирими,

А дні — щасливими й затишними!

***

Хай буде право вашим другом,

А справедливість — маяком,

Нехай удача крок за кроком

За вами йде одним шляхом.

***

Нехай робота надихає,

Добробут множиться щодня,

А вдома завжди вас чекають

Любов, підтримка і рідня.

***

Бажаємо юристу в свято

Успішних справ завжди багато,

Щоб кожен задум удавався,

А результатом ви пишались.

***

Хай буде в серці мир і сила,

Щоб доля щастя вам дарила,

Кар’єра впевнено зростала,

А втома швидко відступала!

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