Стильна і гарна: Аманду Сейфрід сфотографували папараці під час промотуру до фільму "Служниця"

Стилістка зірки підібрала для абсмолютно різні образи.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Перед прем’єрою фільму «Служниця» виконавиця однієї із головних ролей у картині Аманад Сейфрід активно була задіяна у просуванні своєї роботи, тому відвідувала численні інтерв’ю та світські заходи. Поява зірки також вимагала від неї зміни образів, які підбирала їй відома зіркова стилістка Елізабет Стюарт.

Перший образ, який Аманда продемонструвала у Нью-Йорку включав речі від бренду Valentino, зокрема яскравий червоний кейп і чорну мінісукню. Також акторка доповнила цей образ туфлями від Jimmy Choo, сумкою Valentino чорного кольору, сонцезахисними окулярами і дуже незвичним аксесуаром — чорними мереживними гольфами.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Потім Сейфрід переодяглася у пальто від американського бренду Thom Browne. Також акторка доповнила образ сумкою від Prada і чорними чоботами від Burberry.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Фільм «Служниця», який є екранізацією однойменного роману американської авторки трилерів Фріди Мак-Фадден. Прем’єра картини відбулася у Нью-Йорку і на червону доріжку Аманда вийшла із Сідні Свіні, яка теж зіграла з нею у фільмі.

Аманда Сейфрід і Сідні Свіні / © Associated Press

Аманда Сейфрід і Сідні Свіні / © Associated Press

В українському прокаті фільм із 1 січня.

