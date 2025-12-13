Пеньок у саду: експерти попередили, чому не варто поспішати його видаляти

Пеньок / © ТСН

Після кількох місяців зими більшість наших будуть повні всілякого сміття. Купи гниючого листя, гілок та голок, шматочків рослин, живоплоту та всього, що було пошкоджено або знищено суворим зимовим снігом та дощем.

Бажанню навести лад важко встояти, але садівників попереджають, що кожен, у кого в саду є пеньок, не повинен чіпати його та не позбуватися його, тому що його видалення завдасть більше шкоди, ніж користі вашому саду та його екосистемі.

Чому це важливо, пояснює Еxpress.co.uk.

Якщо ви обрізаєте дерева, залиште колоди на землі. Якщо у вас є фруктові дерева, залиште опале яблука, груші чи сливи на землі, і наприкінці літа метелики харчуватимуться їхнім соком. Комахи допомагають розкладати все, що знайдуть, і цей процес живить і їх, і землю.

В основному, все, що гниє, — це гарна новина. Є способи зробити пеньок привабливішим, якщо ви все ж таки вирішите його залишити. У більшості випадків немає потреби видаляти мертве дерево, а стояча мертва деревина неймовірно цінна для дикої природи.

Перш ніж вирішити залишити мертве дерево на місці, бажано звернутися до консультанта з питань дерев щодо його стабільності та безпеки. Можливо, знадобиться прорідити або зрізати крону, або видалити розкинуті або нахилені гілки, щоб зменшити ризик їх падіння під час сильного вітру.

Під час укорочення або видалення гілок намагайтеся залишати зубчастий зріз, оскільки це краще дозволяє воді та органічним речовинам збиратися, прискорюючи розкладання та приваблюючи диких тварин. Періодично повторно оцінюйте дерево, щоб переконатися, що воно залишається безпечним.

Якщо вам не подобається вигляд мертвих дерев, але ви все ще хочете заохотити до нього дику природу, подумайте про те, щоб найняти «художника з бензопилкою», щоб перетворити пеньок на скульптуру. Або ж посадіть енергійну витку рослину, таку як троянда або клематис, щоб вона піднялася на дерево та вкрила його квітами