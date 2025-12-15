ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
174
1 хв

Обстріли Одеси: яка ситуація зі світлом, теплом і водою

Ситуація після ударів по критичній інфраструктурі Одеси залишається непростою.

Відключення світла

В Одесі після обстрілів РФ електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Тепло й вода є в усіх районах міста.

Про це розповіла прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Яка ситуація зі світлом, теплом і водою

За словами Свириденко:

  • енергетики працюють цілодобово, щоб заживити всі райони міста електрикою;

  • теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень;

  • централізоване водопостачання в місті повністю повернуто.

«Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні», — зазначила прем’єр.

Вона наголошує, що в таких умовах одесити виявляють стійкість і взаємопідтримку.

«Пошкодження енергосистеми суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу. Дякую енергетикам, комунальним службам, рятувальникам і всім, хто працює для якомога швидшого повернення світла і тепла в домівки людей», — завершила Свириденко.

Раніше йшлося про те, що мешканцям Одещини слід готуватися до тривалих відключень світла.

«Сподіватися на короткі відключення, менше ніж три-чотири черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід — збільшення потужності малих енергетичних установок на Одещині та їх підключення до об’єднаної енергосистеми інших регіонів», — пояснив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

174
