Обстріли Одеси: яка ситуація зі світлом, теплом і водою
Ситуація після ударів по критичній інфраструктурі Одеси залишається непростою.
В Одесі після обстрілів РФ електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Тепло й вода є в усіх районах міста.
Про це розповіла прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Яка ситуація зі світлом, теплом і водою
За словами Свириденко:
енергетики працюють цілодобово, щоб заживити всі райони міста електрикою;
теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень;
централізоване водопостачання в місті повністю повернуто.
«Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні», — зазначила прем’єр.
Вона наголошує, що в таких умовах одесити виявляють стійкість і взаємопідтримку.
«Пошкодження енергосистеми суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу. Дякую енергетикам, комунальним службам, рятувальникам і всім, хто працює для якомога швидшого повернення світла і тепла в домівки людей», — завершила Свириденко.
Раніше йшлося про те, що мешканцям Одещини слід готуватися до тривалих відключень світла.
«Сподіватися на короткі відключення, менше ніж три-чотири черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід — збільшення потужності малих енергетичних установок на Одещині та їх підключення до об’єднаної енергосистеми інших регіонів», — пояснив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.