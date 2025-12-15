- Дата публікації
За тиждень ДТЕК повернув світло понад мільйону родин після обстрілів
Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад мільйону родин, що були без електрики внаслідок ворожих атак.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, шо найважча ситуація – на Донеччині та Одещині. З 8 по 14 грудня енергетикам вдалося відновити електропостачання 378,2 тисяч осель на Донеччині, що страждає від наслідків активних бойових дій на території регіону.
За цей же період вдалося повернути світло у 325,1 тисяч домівок на Одещині, що потерпає від наслідків найзначніших атак на територію регіону.
Так само на Дніпропетровщині, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту з 8 по 14 грудня вдалося повернути світло у понад 314,4 тисяч осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами.
Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло 180 тисячам родин Одещини, чиї оселі знеструмлювались внаслідок масованої атаки.