В Днепре из-под завалов достали тело девушки: количество жертв кровавого удара РФ возросло

В Днепре из-под завалов достали тело девушки

В ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тело девушки 2003 года рождения. Количество жертв российской атаки возросло до трех.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Еще 10 человек получили травмы, среди них — двое детей. Спасателю удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей. Также психологи ГСЧС оказали помощь 27 пострадавшим и их родным.

Поисково-спасательные работы на месте российской атаки уже завершены. Сейчас продолжается разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций.

Последствия российского удара по Днепру 23 апреля

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. Под ударом оказалась 13-этажка, где в результате удара были разрушены квартиры с девятого по шестой этаж.

В результате атаки, по информации городского головы Бориса Филатова, повреждены по меньшей мере 13 домов, административное здание, выставочный центр Союза художников Украины, магазин музыкальных инструментов и десяток автомобилей.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа отметил, что четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них — девочки 9 и 14 лет.