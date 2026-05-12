"Шахед" РФ попал в жилой дом в Кривом Роге - есть погибшие и раненые
В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Известно о двух погибших и раненых, идет спасательная операция.
В Кривом Роге во время атаки российская армия попала в жилой дом. По предварительным данным, погибли два человека, также ранены.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
После удара на месте возник пожар. К ликвидации последствий привлекли экстренные службы, идет аварийно-спасательная операция.
«Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию», - сообщили чиновники.
На месте работают спасатели, медики и милиционеры.
Напомним, 3 мая армия РФ попала в многоэтажное здание в Кривом Роге. Там вспыхнул пожар. Попадание «Шахеда» произошло в подъезд девятиэтажки.
Также РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками , в частности, в Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.