"Шахед" РФ попал в жилой дом в Кривом Роге - есть погибшие и раненые

Россия ударила по Кривому Рогу / © ТСН

Реклама

В Кривом Роге во время атаки российская армия попала в жилой дом. По предварительным данным, погибли два человека, также ранены.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

После удара на месте возник пожар. К ликвидации последствий привлекли экстренные службы, идет аварийно-спасательная операция.

Реклама

«Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию», - сообщили чиновники.

На месте работают спасатели, медики и милиционеры.

Напомним, 3 мая армия РФ попала в многоэтажное здание в Кривом Роге. Там вспыхнул пожар. Попадание «Шахеда» произошло в подъезд девятиэтажки.

Также РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками , в частности, в Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.

Реклама

Новости партнеров