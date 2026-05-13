Украину атакует рой дронов: на западе людей предупредили об опасности, залетают группами
Из-за угрозы БпЛА жителям «красных» областей следует находиться в укрытиях.
По Украине утром 13 мая распространяется воздушная тревога. В небе около 80 беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, а также Воздушные силы ВС Украины.
«В воздушное пространство Украины продолжают заходить новые группы ударных БПЛА по разным направлениям. Не игнорируйте тревогу!», — говорится в материале.
Где сейчас воздушная тревога в Украине
По состоянию на 10:05 «покраснели» (полностью или частично) следующие области:
Сумская
Харьковская
Днепропетровская
Херсонская
Николаевская
Одесская
Кировоградская
Полтавская
Черкасская
Винницкая
Житомирская
Сообщается, что после сигнала воздушной тревоги в Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв.
Куда летят дроны
БпЛА в Винницкой области — курсом на Немиров;
Киевщина БпЛА на Дымер, Иванков с севера;
Группа БПЛА на севере Киевщины в юго-западном направлении.
Мэр Ивано-Франковска также предупредил о возможной опасности.
«Реагируем на тревоги в ближайшие часы! Есть опасность!», — отметил Руслан Марцинкив.