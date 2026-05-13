ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5302
Время на прочтение
1 мин

Украину атакует рой дронов: на западе людей предупредили об опасности, залетают группами

Из-за угрозы БпЛА жителям «красных» областей следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Украину атакует рой дронов: на западе людей предупредили об опасности, залетают группами

© ТСН

По Украине утром 13 мая распространяется воздушная тревога. В небе около 80 беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, а также Воздушные силы ВС Украины.

«В воздушное пространство Украины продолжают заходить новые группы ударных БПЛА по разным направлениям. Не игнорируйте тревогу!», — говорится в материале.

Где сейчас воздушная тревога в Украине

По состоянию на 10:05 «покраснели» (полностью или частично) следующие области:

  • Сумская

  • Харьковская

  • Днепропетровская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Кировоградская

  • Днепропетровская

  • Полтавская

  • Черкасская

  • Винницкая

  • Житомирская

Сообщается, что после сигнала воздушной тревоги в Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв.

Куда летят дроны

  • БпЛА в Винницкой области — курсом на Немиров;

  • Киевщина БпЛА на Дымер, Иванков с севера;

  • Группа БПЛА на севере Киевщины в юго-западном направлении.

Мэр Ивано-Франковска также предупредил о возможной опасности.

«Реагируем на тревоги в ближайшие часы! Есть опасность!», — отметил Руслан Марцинкив.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
5302
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie