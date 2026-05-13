Украину атакует рой дронов: на западе людей предупредили об опасности, залетают группами

По Украине утром 13 мая распространяется воздушная тревога. В небе около 80 беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, а также Воздушные силы ВС Украины.

«В воздушное пространство Украины продолжают заходить новые группы ударных БПЛА по разным направлениям. Не игнорируйте тревогу!», — говорится в материале.

Где сейчас воздушная тревога в Украине

По состоянию на 10:05 «покраснели» (полностью или частично) следующие области:

Сумская

Харьковская

Днепропетровская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Кировоградская

Полтавская

Черкасская

Винницкая

Житомирская

Сообщается, что после сигнала воздушной тревоги в Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв.

Куда летят дроны

БпЛА в Винницкой области — курсом на Немиров;

Киевщина БпЛА на Дымер, Иванков с севера;

Группа БПЛА на севере Киевщины в юго-западном направлении.

Мэр Ивано-Франковска также предупредил о возможной опасности.

«Реагируем на тревоги в ближайшие часы! Есть опасность!», — отметил Руслан Марцинкив.

