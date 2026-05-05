Вспышка хантавируса на лайнере может быть лишь началом: ученые предупреждают об угрозе эпидемии

Эпидемия / © Associated Press

Реклама

Недавно на круизном лайнере MV Hondius, находящемся у побережья Кабо-Верде, возникла вспышка хантавируса. Исследователи предупреждают: подобные инфекции могут распространяться чаще из-за глобального потепления.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на борту судна зафиксировали по меньшей мере шесть случаев заражения. Трое пассажиров — граждане Нидерландов и Германии — умерли. На корабле остаются около 150 человек.

Реклама

Специалисты предполагают, что заражение могло произойти во время остановки судна в Южной Америке или из-за грызунов на борту.

В новом исследовании говорится о том, что повышение глобальной температуры и изменения в среде обитания грызунов влияют на их численность и ареалы. Это создает условия для распространения опасных инфекций в регионы, где их раньше не фиксировали.

Аренавирусы, как и хантавирус, передаются от грызунов и обычно не распространяются от человека к человеку. К ним относятся, в частности, вирус Гуанарито в Венесуэле и Колумбии, вирус Мачупо в Боливии и Парагвае, а также вирус Хунин в Аргентине. Эти инфекции могут вызывать геморрагические лихорадки с уровнем летальности от 5% до 30%.

Исследователи применили методы машинного обучения, чтобы совместить климатические прогнозы, данные о плотности популяций грызунов и риски заражения. Результаты показали, что в течение следующих 20-40 лет риски могут существенно измениться в зависимости от сценариев изменения климата.

Реклама

В частности, прогнозируется, что вирус Гуанарито может распространиться за пределы центральной Венесуэлы в отдельные районы Колумбии, Суринама и северной части Бразилии. Вирус Мачупо может выйти за пределы равнин Боливии до предгорий Анд, а вирус Хунин — распространиться шире по территории Аргентины.

По словам авторов исследования, наибольший риск возникнет для населения, которое ранее не контактировало с этими вирусами. Это может повысить уязвимость к инфекциям и тяжелым формам заболеваний.

Ученые также отмечают, что распространение вирусов связано не только с изменениями климата, но и с расширением сельскохозяйственных и городских территорий, что увеличивает контакт людей со средой обитания грызунов.

Вспышка хантавируса на лайнере — последние новости

Напомним, на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане зафиксировали вспышку вероятного хантавируса. По данным ВОЗ, по меньшей мере три человека погибли.

Реклама

На круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины — все они являются членами экипажа. В МИД сообщили, что среди инфицированных или погибших украинцев нет, а по состоянию на 4 мая жалоб на их здоровье не поступало.

Новости партнеров