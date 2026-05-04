Вспышка опасного вируса на круизном лайнере: известно о погибших, с судна никого не выпускают

Во время круиза по Атлантическому океану на лайнере произошла вспышка вируса / © Twinam

На круизном лайнере во время отдыха среди туристов вспыхнул опасный хантавирус. Уже известно о смерти трех человек.

Об этом пишет mirror.co.uk

Что известно о погибших из-за вируса

Три человека погибли, а один британец борется за жизнь после вероятной вспышки хантавируса на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

70-летний мужчина заболел на борту судна «MV Hondius» и умер по прибытии на остров Святой Елены; его тело сейчас «ожидает репатриации в Нидерланды». Его 69-летняя жена также заболела и умерла в больнице в Йоханнесбурге, Южная Африка. Представитель южноафриканских властей сообщил, что супруги были из Нидерландов. Подробности относительно третьего человека, который умер, пока не обнародованы.

69-летний британец остается в реанимации в Йоханнесбурге. Смертельный хантавирус передается при вдыхании зараженной мочи, экскрементов или слюны грызунов.

Что говорит компания-владелец судна

Компания-владелец судна сообщает, что сейчас они пытаются решить ситуацию, которая сложилась на лайнере.

«Во время этого путешествия трое пассажиров погибли. Кроме того, один пассажир сейчас находится в отделении интенсивной терапии в Йоханнесбурге, а двум членам экипажа на борту требуется неотложная медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Известно, что лайнер прибыл в Кабо-Верде, однако люди не могут покинуть судно.

Как лечится хантавирус?

Специфического лечения для инфицированных хантавирусом не существует.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендуют поддерживающую терапию, которая может включать противовирусные препараты, кислородную терапию, искусственную вентиляцию легких и диализ.

Пациентам с серьезными симптомами может потребоваться госпитализация в отделение интенсивной терапии. В самых тяжелых случаях некоторым пациентам может потребоваться интубация.

