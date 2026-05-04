ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
650
Час на прочитання
2 хв

Спалах небезпечного вірусу на круїзному лайнері: відомо про загиблих, з судна нікого не випускають

Під час круїзу на лайнері стався спалах небезпечного хантавірусу. Відомо, що під час подорожі загинуло троє людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Під час круїзу Атлантичним океаном на лайнері стався спалах вірусу

Під час круїзу Атлантичним океаном на лайнері стався спалах вірусу / © kaliningradfirst.ru

На круїзному лайнері під час відпочинку серед туристів спалахнув небезпечний хантавірус. Уже відомо про смерть трьох людей.

Про це пише mirror.co.uk.

Що відомо про загиблих через вірус

Троє людей загинули, а один британець бореться за життя після ймовірного спалаху хантавірусу на круїзному лайнері, що прямував з Аргентини до Кабо-Верде.

70-річний чоловік захворів на борту судна «MV Hondius» і помер після прибуття на острів Святої Єлени; його тіло зараз «чекає на репатріацію до Нідерландів». Його 69-річна дружина також захворіла і померла в лікарні в Йоганнесбурзі, Південна Африка. Представник південноафриканської влади повідомив, що подружжя було з Нідерландів. Подробиці щодо третьої людини, яка померла, поки що не оприлюднено.

69-річний британець залишається в реанімації в Йоганнесбурзі. Смертельний хантавірус передається під час вдихання зараженої сечі, екскрементів або слини гризунів.

Що каже компанія-власник судна

Компанія-власник судна повідомляє, що наразі вони намагаються вирішити ситуацію, яка склалась на лайнері.

«Під час цієї подорожі троє пасажирів загинули. Крім того, один пасажир зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі, а двом членам екіпажу на борту потрібна невідкладна медична допомога», — йдеться у заяві.

Наразі відомо, що човен прибув до Кабо-Верде, проте люди не можуть покинути судно.

Як лікується хантавірус?

Специфічного лікування для інфікованих хантавірусом не існує.

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують підтримувальну терапію, яка може включати противірусні препарати, кисневу терапію, штучну вентиляцію легень та діаліз.

Пацієнти із серйозними симптомами можуть потребувати госпіталізації до відділення інтенсивної терапії. У найважчих випадках деяким пацієнтам може знадобитися інтубація.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
650
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie