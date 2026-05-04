Спалах небезпечного вірусу на круїзному лайнері: відомо про загиблих, з судна нікого не випускають

Під час круїзу Атлантичним океаном на лайнері стався спалах вірусу / © kaliningradfirst.ru

Реклама

На круїзному лайнері під час відпочинку серед туристів спалахнув небезпечний хантавірус. Уже відомо про смерть трьох людей.

Про це пише mirror.co.uk.

Що відомо про загиблих через вірус

Троє людей загинули, а один британець бореться за життя після ймовірного спалаху хантавірусу на круїзному лайнері, що прямував з Аргентини до Кабо-Верде.

Реклама

70-річний чоловік захворів на борту судна «MV Hondius» і помер після прибуття на острів Святої Єлени; його тіло зараз «чекає на репатріацію до Нідерландів». Його 69-річна дружина також захворіла і померла в лікарні в Йоганнесбурзі, Південна Африка. Представник південноафриканської влади повідомив, що подружжя було з Нідерландів. Подробиці щодо третьої людини, яка померла, поки що не оприлюднено.

69-річний британець залишається в реанімації в Йоганнесбурзі. Смертельний хантавірус передається під час вдихання зараженої сечі, екскрементів або слини гризунів.

Що каже компанія-власник судна

Компанія-власник судна повідомляє, що наразі вони намагаються вирішити ситуацію, яка склалась на лайнері.

«Під час цієї подорожі троє пасажирів загинули. Крім того, один пасажир зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі, а двом членам екіпажу на борту потрібна невідкладна медична допомога», — йдеться у заяві.

Реклама

Наразі відомо, що човен прибув до Кабо-Верде, проте люди не можуть покинути судно.

Як лікується хантавірус?

Специфічного лікування для інфікованих хантавірусом не існує.

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують підтримувальну терапію, яка може включати противірусні препарати, кисневу терапію, штучну вентиляцію легень та діаліз.

Пацієнти із серйозними симптомами можуть потребувати госпіталізації до відділення інтенсивної терапії. У найважчих випадках деяким пацієнтам може знадобитися інтубація.

Реклама

Новини партнерів