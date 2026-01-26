Чоловік скинув GoPro з круїзного лайнера: моторошні кадри нічного океану збентежили Мережу

Зграя допитливих риб, яку зняла камера GoPro / © YouTube/@OdiFroilan

Реклама

Блогер Одіссеас Фройлан вирішив дізнатися, що відбувається під кілем круїзного лайнера, і опустив камеру GoPro на дно океану. Результати нічного знімання на Багамах виявилися настільки зловісними, що глядачі назвали це своїм «найбільшим кошмаром».

Про це пише Lad Bible.

Користувачі Інтернету не раз ставали свідками того, як водонепроникні камери знімали акул, загадкові звуки з глибин та істот, походження яких не можуть пояснити навіть науковці. Саме такі незвичні кадри вдалося зафіксувати й любителю природи Одіссеасу Фройлану, який 2021 року спустив свою камеру з борту круїзного лайнера.

Реклама

Він опублікував на YouTube відео тривалістю понад 7 хв., зазначивши, що судно «тривалий час» перебувало на якорі біля Багамських островів. За словами блогера, це дозволило піску на дні океану «осісти», завдяки чому він отримав «чіткі зображення» підводного світу.

«Я використав захисний кейс для GoPro, щоб витримати тиск, а також прості стабілізатори, які зробив сам, аби камера не хиталася. З цієї ж причини я чекав на день без вітру та течії. GoPro була прикріплена до рибальської ліски, тож я міг відчути дно моря. Але переглянути відзняте відео я зміг лише тоді, коли підняв камеру назад. Спочатку я знімав просто з цікавості — подивитися, що там унизу, але кадри виявилися настільки класними, що я вирішив поділитися ними», — розповів Фройлан.

Камеру він опускав як удень, так і в «відьомську годину», аби з’ясувати, чи змінюється підводне життя після настання темряви.

На початку відео GoPro, занурюючись у глибину, проходить крізь зграю допитливих риб і фіксує інших морських мешканців, перш ніж досягти дна. У денний час кадри здебільшого спокійні: риби повільно плавають у воді. Однак уночі з темряви з’являються значно зловісніші істоти.

Реклама

Акула, яку зняла камера GoPro / © YouTube/@OdiFroilan

Що налякало глядчів на відео з морського дна?

Темрява сама-собою робить ці моменти лячнішими, але найбільше глядачів налякала поява кількох акул. Камера зафіксувала, як хижаки рухаються океаном у повній темряві, а їхні очі моторошно світяться в режимі нічного бачення.

Хоча поведінка акул і не нагадує сцени зі «Щелеп», їхній раптовий вихід із темряви неабияк вразив користувачів соцмереж.

«Це було набагато цікавіше, ніж я очікував. Є щось надзвичайно жахливе в тому, щоб бачити, як акула ось так виринає з темряви», — написав один із користувачів.

«Це відео — буквально мій найбільший кошмар. Дякую, що дозволили мені побачити його з безпечної відстані», — зізнався інший користувач.

Реклама

«Те, як я перейшов від того, як я штовхав ногами в повітрі милих рибок і думав: „Можливо, океан не такий страшний“ на денному відео, до того, як я з жахом дивився на нічне відео, ще раз підтверджуючи свій сильний страх перед океаном», — додав третій коментувальник.

А четвертий резюмував: «Як людина, яка боїться відкритої води, мушу сказати, що це було приємно-жахливо».

До слова, дайвер Барні Ділларстоун під час занурення камери GoPro на 200-метрову глибину біля Балі зафіксував загадкову істоту, яку не змогли ідентифікувати навіть науковці. Головною сенсацією став нетиповий глибоководний скат. Морські біологи припускають, що випадкове відео могло відкрити новий для науки вид, який здатен переписати регіональні каталоги фауни.