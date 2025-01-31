Чоловік знайшов в океані камеру GoPro: що було на відео

Камера опинилася на дні ще вісім місяців тому.

Загублена в океані камера GoPro біля узбережжя Вікторії, Канада, була знайдена дайвером через вісім місяців і повернута власнику з неушкодженими відеозаписами.

Про це пише UPI.

Кен Кілі розповів, що вони з дружиною пірнали з аквалангом біля Огден-Пойнт, коли він знайшов камеру GoPro на глибині близько 9 метрів.

Він виявив, що камера набрала трохи води, але SD-карта була неушкодженою, і на ній було записано декілька відео – зокрема ролик, де камера падає з голови власника у воду.

"Коли вона приземлилася, вона приземлилася об’єктивом догори, і трохи згодом ви можете побачити, як краб наближається до камери", - розповів Кілі.

Кен опублікував декілька кадрів з камери в соціальних мережах в надії знайти її власника, і його допис став вірусним, врешті-решт дійшовши до матері власника камери.

Шей Лалор сказав, що його мама впізнала його голос в одному з відеокліпів.

"Вона сказала, що це звучить дуже схоже на мене", - поділився він.

Кілі і Лалор змогли зустрітися, щоб повернути камеру і SD-карту.

"Я думав, що, можливо, хтось знайде їх, але я думав, що мої шанси отримати їх назад досить малі", - сказав Лалор. "Це шокує, це дивовижно, я в захопленні".

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