На круизном лайнере в Атлантике вспыхнул опасный вирус: есть погибшие

На борту круизного судна MV Hondius в Атлантическом океане зафиксировали вспышку вируса. По меньшей мере три человека погибли.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет BBC.

По данным медиков, на лайнере зафиксирован один подтвержденный и еще пять возможных случаев инфицирования. Судно выполняло рейс из Аргентины в Кабо-Верде.

Среди погибших — граждане Нидерландов. В частности, 70-летний мужчина умер после резкого ухудшения состояния на острове Святой Елены, а 69-летняя женщина — в больнице Йоханнесбурга, куда ее эвакуировали. Еще один пассажир также скончался, идет процедура возвращения тел на родину.

Один из пассажиров, 69-летний гражданин Великобритании, находится в реанимации в Южной Африке, у него подтвержден вирус. В то же время двум членам экипажа понадобилась срочная медицинская помощь, однако власти Кабо-Верде не разрешили их высадку.

Как известно, хантавирус обычно передается человеку от грызунов и может вызывать тяжелые респираторные заболевания. Специалисты предупреждают, что инкубационный период может длиться от одной до восьми недель, поэтому не исключен рост случаев в ближайшее время.

Круизный лайнер MV Hondius, который эксплуатирует компания Oceanwide Expeditions, завершил свой маршрут 4 мая и находится вблизи столицы Кабо-Верде Праи.

Ранее зафиксировали первый в 2026 году летальный случай вируса Нипа в Бангладеш. Инфекция, по данным медиков, имеет высокий уровень смертности и передается от животных человеку. Источником заражения считают летучих мышей или употребление загрязненных продуктов, в частности фруктов и сока. ВОЗ отмечает, что риск глобального распространения сейчас оценивается как низкий, однако ситуацию продолжают мониторить.

