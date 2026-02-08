Смертельный вирус Нипа распространяется по миру: стало известно о первой жертве 2026 года

Летальный случай подтвердили в Бангладеш / © Associated Press

Всемирная организация здравоохранения подтвердила смерть пациентки в Бангладеш от вируса Нипа (Nipah). Это редкая, но очень опасная инфекция с высокой летальностью.

Об этом пишет Аljazeera.

В ВОЗ отмечают, что риск международного распространения пока остается низким, а власти страны принимают меры по сдерживанию вируса.

По данным ВОЗ, женщина в возрасте 40-50 лет в Бангладеш заболела 21 января. У нее появились лихорадка и неврологические симптомы. 28 января пациентку госпитализировали, а на следующий день лабораторные тесты подтвердили вирус Нипа.

«С февраля 2026 года Национальный координатор Международных правил здравоохранения (НКО МПВП) в Бангладеш сообщил ВОЗ об одном подтвержденном случае инфекции вирусом Нипа (Nipah) в округе Раджшахи», — говорится в заявлении международной организации здравоохранения.

Симптомы и признаки болезни

Вирус «Нипах» — это зоонозная инфекция, которая передается от животных к людям. Природными носителями являются плодовые летучие мыши (крыланы), распространенные в Индии. Заражение может происходить из-за контакта с летучими мышами, свиньями, употребления загрязненных фруктов или сока финиковой пальмы, а также от человека к человеку.

Вирус не сразу проявляет свои симптомы, а скрывается под видом обычных вирусных заболеваний.

У пациентов обычно внезапно развивается гриппоподобное состояние, сопровождающееся повышенной температурой, головной болью, болью в мышцах и сильной усталостью. В редких случаях также появляются кашель, одышка или пневмония.

Самым серьезным осложнением от вируса является воспаление головного мозга, то есть энцефалит. Неврологические симптомы, в частности спутанность сознания, его нарушения, судороги или запятая, обычно возникают через несколько дней или недель после начала болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вирус Нипах как «приоритетный патоген». Это означает, что вирус имеет потенциал к глобальной эпидемии, и ученые должны срочно сосредоточиться на разработке средств диагностики и вакцин.

Напомним, ранее мы писали о смертельной болезни для взрослых и как уберечься от нее.