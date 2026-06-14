Три знаки зодіаку, у яких сьогодні може розвинутися манія переслідування

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Нинішня місячна доба є часом темної та негативної енергетики, коли практично неможливо буде зберегти оптимістичний погляд на світ — нас охопить безліч страхів, які не завжди матимуть під собою вагомі підстави, причому невмотивовані можуть викликати більший жах, ніж реальні.

Овен

Страхи Овнів, на жаль, цілком можуть виявитися реальними. Зірки радять їм цього дня дотримуватися максимальної обережності: не ходити в темну пору доби безлюдними вулицями, не носити з собою великі суми грошей, не надівати дорогі прикраси, інакше вони ризикують залишитися без них.

Лев

Леви впевнені: їх переслідують численні шанувальники. Насправді все зовсім не так катастрофічно, як здається самим представникам знака, тож їм потрібно припинити робити проблему з повітря, хоча — з огляду на їхній моральний стан — зробити це буде непросто.

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Водолій

Для Водоліїв нинішній день — один з найскладніших у місяці: їх долатиме фізична слабкість, а на її тлі — численні фобії, серед яких дасть про себе знати манія переслідування. На щастя, у реальному житті нічого подібного не станеться, а завтра напруженість спаде.

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