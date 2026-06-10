Митниця за правилами ЄС: що зміниться для бізнесу, посилок і Duty Free

Митниця / © УНІАН

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Україна готується до масштабного оновлення митних правил. Нова редакція Митного кодексу має запрацювати з 1 грудня 2027 року та наблизити українську митницю до моделі ЄС.

Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридичної газети”.

Уряд розробив нову редакцію Митного кодексу України в межах виконання вимог до держави-кандидата на вступ до ЄС та Національної стратегії доходів до 2030 року. Йдеться про урядовий законопроєкт №15295, який має змінити систему митного регулювання.

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Зміни торкнуться фактично всіх митних процесів — від оформлення декларацій до роботи електронних систем і правил для бізнесу. Проєкт також передбачає ревізію підзаконної бази та технічне оновлення митної інфраструктури.

Коли запрацює новий Митний кодекс

Згідно з прикінцевими положеннями, нова редакція Митного кодексу має набрати чинності 1 грудня 2027 року. До цього часу Державна митна служба та бізнес отримають перехідний період для технічної й юридичної адаптації.

Кодекс розрахований на безстрокове застосування. Водночас частина норм діятиме тимчасово — до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі. Зокрема, це стосується окремих митних звільнень для оборонних потреб, гуманітарної допомоги, інвестиційних проєктів та відновлення енергетики.

Після ухвалення нового закону чинний Митний кодекс 2012 року втратить силу. Кабінет Міністрів має до 1 грудня 2027 року підготувати зміни до Податкового кодексу та ухвалити нові постанови, необхідні для запуску оновлених правил.

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Що буде зі старими дозволами та Duty Free

Окремо проєкт визначає долю чинних митних авторизацій. Безстрокові авторизації, зокрема авторизації АЕО, залишаться чинними. Ті дозволи, які мають конкретний строк дії, працюватимуть до його завершення.

Водночас дозволи старого зразка на експлуатацію магазинів безмитної торгівлі та вільних митних зон будуть анульовані.

Які тимчасові митні пільги діятимуть до вступу в ЄС

До набуття Україною членства в ЄС від мита при ввезенні або вивезенні товарів звільнятимуться окремі категорії продукції.

Зокрема, йдеться про товари оборонного призначення: порох, вибухівку, засоби радіоелектронної розвідки, броньовані автомобілі, безпілотники та частини до них, парашути, військові кораблі й оптичні прилади для військових цілей.

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Також звільнення стосуватиметься гуманітарної та технічної допомоги, товарів у межах міжнародних проєктів, вантажів для Червоного Хреста, а також обладнання для модернізації Бортницької станції аерації в межах японського проєкту.

Пільги передбачені і для нового обладнання учасників індустріальних парків — за умови його власного використання протягом п’яти років. Окремі звільнення діятимуть для товарів значних інвестиційних проєктів до 2035 року, обладнання для виробництва транспортних засобів до 2031 року та товарів для відновлення енергетики до 2029 року.

Крім того, мито не застосовуватиметься до фармацевтичної продукції та реактивів, які не виробляються в Україні, а також до наукових приладів і зразків для державних установ та закладів вищої освіти.

Експорт, поштові відправлення та аграрна продукція

До вступу України в ЄС при експорті товарів, на які встановлено вивізне мито, митна вартість визначатиметься на рівні не нижче котирувань на міжнародних біржах. Якщо товар не торгується на біржах, орієнтиром стануть ціни на компоненти або внутрішні ціни.

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Проєкт також дозволяє переміщення товарів із країн, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю, через території третіх держав зі збереженням преференційного статусу. Виняток становлять Росія та Білорусь. Умовою є перебування товарів під митним наглядом країни транзиту.

Для окремих сільськогосподарських товарів, зокрема жита, вівса та сої, передбачені особливі вимоги до декларування. Вони включають обов’язкову реєстрацію податкової накладної та відповідність мінімальним експортним цінам.

Для поштових та експрес-відправлень встановлюється окремий порядок. Товари вартістю від 150 до 1000 євро оподатковуватимуться ввізним митом за ставкою 10%. Для подарунків від однієї фізичної особи іншій ліміт становитиме 45 євро. Якщо вартість перевищує цей поріг, але не перевищує 1000 євро, також сплачуватиметься 10% мита.

Поштові оператори та експрес-перевізники зможуть використовувати реєстри замість стандартних декларацій для товарів вартістю до 1000 євро.

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Митниця переходить в електронний формат

Структура нового проєкту суттєво відрізняється від чинного кодексу. Розділи I–IX відтворюють структуру Митного кодексу ЄС, тобто Регламенту №952/2013. Це має уніфікувати українську термінологію та процедури з європейськими правилами.

Проєкт передбачає, що обмін інформацією між митницею та бізнесом — декларації, заяви, рішення та інші документи — має здійснюватися через електронні засоби обробки даних. Паперові носії дозволятимуться лише як виняток: у разі технічних збоїв або в окремих випадках, визначених урядом.

Для повного впровадження всіх електронних систем передбачено перехідний період до 31 грудня 2029 року.

Взаємодія з іншими контролюючими органами має відбуватися через вебпортал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Це має прибрати дублювання документів і спростити проходження процедур для бізнесу.

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Що зміниться у ролі митниці

Нова модель змінює сам підхід до роботи митних органів. Замість суто фіскальної функції митниця має стати органом, який поєднує контроль, безпеку міжнародної торгівлі та сприяння добросовісному бізнесу.

Ключовим принципом у проєкті визначено баланс між митним контролем і спрощенням законної торгівлі. Саме ця логіка має наблизити українську митну систему до європейського формату.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування доходів, які громадяни отримують через популярні цифрові платформи. Нові правила торкнуться користувачів таких сервісів, як OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb та інших подібних майданчиків.

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