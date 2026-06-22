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- Украина
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Россияне ударили ракетами по Сумщине: повреждены учебные заведения, пострадала
Люди получили ранения из-за удара России по Белополью.
Российские войска утром 22 июня нанесли ракетный удар по городу Белополье на Сумщине . Попадание зафиксировано по зданиям образовательных учреждений.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
По предварительным данным, враг применил две ракеты. В результате удара получили значительные повреждения помещения учебных заведений.
«Детей там не было. Но на месте находились работники», — говорится в сообщении.
Известно о пострадавших. Одна из работниц учебного заведения была госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также взрывной волной повреждены рядом жилые дома.
В настоящее время продолжается уточнение всех последствий ракетного удара.
Напомним, в этот же день в Шосткиньском районе Сумской области РФ ударила по жилому сектору. Попание пришлось по дому многодетной семьи. Погибли три человека, среди них ребенок. Еще несколько членов семьи получили ранения. Дом фактически уничтожен или испытал критические разрушения. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и уточнение данных.