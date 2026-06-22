Ракетный удар по Воронежу

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Россияне из Воронежа сообщают об украинской атаке на город. В социальных сетях они уже распространяют десятки фото и видео прилетов по Воронежу. В частности, сейчас известно, что «прилетело» в авиаремонтный завод в Воронеже.

ТСН.ua собрали последствия атаки на Воронеж по фото и видео.

Атака на Воронеж 22 июня: куда прилетели ракеты

Пока Украина не подтверждала атаки на Воронеж. По сообщению губернатора города Гусева, в Воронеже была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. После этого произошли громкие взрывы.

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По предварительным данным, в авиаремонтный завод в Воронеже могли прилететь ракеты Storm Shadow.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что в результате ракетного удара по Воронежу был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов «Сборка», находящийся под санкциями многих стран.

На заводе изготовляли Панцири, детали к ракетам «Искандер-К» и «Х-101». В частности, этот российский производитель специализируется на дискретных полупроводниках, интегральных схемах и силовых модулях, фигурирует в производственных цепях ряда ракетных и зенитных систем РФ

По имеющимся данным, предприятие вовлечено в кооперацию по выпуску крылатых ракет «Х-101». Также компания снабжает полупроводниковые матрицы 1НТ.251.2311 для элементов бортовой вычислительной системы «Заря-61М», входящей в состав крылатой ракеты 9М727 комплекса «Искандер-К».

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Кроме того, воздушная угроза продолжается в Алабуге и Саратове, там также ракетная опасность.

Россияне «штурмуют» Керченский мост

Напомним, в результате украинской атаки беспилотников в Керчи вспыхнула нефтебаза, а в Керченском проливе и Краснодарском крае под удар попали три автомобильных парома и нефтяной терминал в поселке Чушка.

Поэтому работу Керченской паромной переправы, которой поставляли топливо и военные грузы, временно остановили. Также были повреждены объекты энергосистемы полуострова, что повлекло за собой перебои с электроэнергией.

Движение по Крымскому мосту временно перекрывали, из-за чего на выезд с полуострова в Керчи образовалась двухтысячная очередь из более 700 автомобилей. Поскольку большегрузный транспорт на мост не пускают, водителям советуют ехать по альтернативному сухопутному маршруту.

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Однако этот путь также фактически перерезан из-за регулярных атак на мосты и грузовики. На фоне усложнения логистики местные жители отмечают, что российские военные уже эвакуируют свои семьи, а коллаборанты ищут жилье в России.

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