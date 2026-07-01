Кардиолог назвал шесть привычек после 18:00, которые могут навредить сердцу

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Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал, какие привычки следует избегать в вечернее время. Это позволит снизить нагрузку на сердце и поддержать здоровье сосудов.

Об этом сообщает Mirror .

По его словам, после 18:00 не следует пользоваться сильными антибактериальными ополаскивателями для рта. Они могут уничтожать полезные бактерии, участвующие в выработке оксида азота – вещества, которое помогает сосудам оставаться эластичными и способствует нормальному артериальному давлению.

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Врач также рекомендует ограничить использование смартфонов, планшетов и телевизоров перед сном. Синий свет угнетает выработку мелатонина, который важен не только для качественного сна, но и защиты кровеносных сосудов.

Еще один совет — не выполнять вечером интенсивные статические упражнения, в частности, планку или вис на турнике, ведь они могут повышать артериальное давление и перегружать сердечно-сосудистую систему.

Кардиолог также советует не принимать успокаивающие добавки без консультации с доктором. Даже натуральные средства, в частности, L-теанин, могут влиять на нервную систему, сон и сердечный ритм.

Кроме того, специалист не рекомендует практиковать длительные задержки дыхания перед сном, поскольку это может снижать уровень кислорода в крови и создавать дополнительную нагрузку на сердце.

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Последний совет — не есть как минимум за три часа до сна.

«Если вы едите слишком близко ко времени сна, ваш организм вынужден повышать симпатическую активность, когда ему следует отдыхать. Просто голодая за три часа до сна, вы уменьшите эндотелиальный стресс и улучшите гибкость сосудов, что означает меньше потребности сердца в кислороде и более эффективное восстановление ночью во время сна», — заключил он.

Раньше мы псиалы, что 3-4 чашки зеленого чая в день могут способствовать снижению уровня холестерина, артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Полезный эффект связывают с флаван-3-олами – природными антиоксидантами, которые улучшают работу сосудов, уменьшают воспаление и оксидативный стресс.

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