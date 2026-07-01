Кто рискует заплатить 1700 гривен за сорняки

Штраф за сорняки

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Заросшая сорняками приусадебная территория или пустой земельный участок в Украине может стать причиной не только продолжительных споров с соседями, но и серьезных финансовых санкций. Действующее законодательство обязывает каждого владельца и пользователя земли внимательно следить за состоянием своих наделов, регулярно косить траву и уничтожать дикорастущие растения. Попытки игнорировать эту обязанность завершаются составлением админпротоколов и наложением денежных взысканий.

Кто должен уничтожать сорняки у дома і на участке по закону

Это должны делать собственники земельных участков, на которых растет сорняк. Обязанность вовремя косить траву и ликвидировать дикие кустарники четко прописана в статье 91 Земельного кодекса Украины, а также регулируется Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов». Более подробные и конкретные инструкции, устанавливающие предельную высоту травяного покрова или четкие сроки проведения работ, утверждаются местными властями в Правилах благоустройства каждого отдельного территориального общества.

Особенно строго контролируется распространение полинолистной амброзии и других опасных карантинных или аллергенных растений. Они способны молниеносно захватывать новые площади и наносить существенный вред здоровью людей, поэтому их уничтожение является первоочередной задачей для хозяев земли.

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Владелец отвечает за состояние участка, даже если там не проживает

Установленные правила содержания территорий все равно распространяются на обычных граждан, частных предпринимателей, а также на любые предприятия, учреждения и организации. Согласно закону, в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии необходимо содержать целый комплекс объектов:

непосредственно сам земельный участок;

внутренний двор и всю приусадебную территорию;

участок, прилегающий к границам надела;

имеющиеся зеленые насаждения;

подъездные пути, пешеходные проходы и простор вокруг домовладения.

Эта обязанность непрерывна и действует постоянно. Никакие оправдания о том, что владелец не проживает по указанному адресу, наведывается на участок крайне редко, находится в другом населенном пункте или вообще уехал за границу, не имеют юридической силы. Наличие на территории незавершенного строительства или полное отсутствие каких-либо сооружений также никак не освобождает лицо от необходимости ухода за землей.

Какие конкретные требования предъявляются к состоянию участков

Главное требование к хозяевам — систематическое скашивание травы, удаление сухостоя, кустарников, поврежденных веток и уничтожение карантинных растений. Во многих украинских общинах локальные правила благоустройства обязывают выходить на кошение каждый раз, как только высота травы превышает отметку в 10 сантиметров.

Регулярный обзор собственной и прилегающей территории критически важен, поскольку заброшенные, заросшие кустарниками участки быстро превращаются в уютную среду для размножения и распространения клещей, вредителей и грызунов. Это создает прямую опасность и существенные неудобства жителям всех окрестных домов.

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Как именно фиксируют правонарушения уполномоченные органы

Контроль соблюдения порядка осуществляют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления во время плановых или внеплановых обследований территорий. Процедура привлечения к ответственности состоит из нескольких четких этапов:

визуальный осмотр заброшенной территории;

обязательная фото- или видеофиксация имеющихся нарушений;

установление личности официального собственника или правомерного пользователя земли;

оформление и выдача письменного предписания с требованием немедленно навести порядок;

установление четкого временного срока для ликвидации сорняков;

составление официального протокола об административном правонарушении в случае игнорирования требований;

направление собранных материалов на рассмотрение специальной административной комиссии.

Выданное письменное предписание является официальным документом, исполнение которого строго обязательно. Если нарушитель отказывается лично получать бумаги или не хочет подписывать админпротокол, это никоим образом не останавливает юридический процесс — сам факт такого отказа просто фиксируется уполномоченными лицами в присутствии свидетелей.

Какие размеры штрафов угрожают нарушителям благоустройства

За игнорирование долга по борьбе с сорняками и прямое нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. В зависимости от конкретных обстоятельств выявленного правонарушения, уполномоченные лица применяют статьи 52 или 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Сегодня действующие нормы предусматривают следующие размеры денежных взысканий:

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для обычных граждан — от 340 до 1 360 гривен;

для должностных лиц, а также для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) — от 850 до 1 700 гривен.

Окончательное решение о наказании и наложении штрафа выносит административная комиссия при исполнительном органе местного совета или государственном инспекторе, опираясь на результаты составленного акта осмотра. Владельцам земли следует помнить о самом важном нюансе — принудительная уплата начисленного штрафа никак не освобождает от дальнейших работ. Даже после закрытия админпроизводства и оплаты квитанции владельцу все равно придется полностью скосить все сорняки и самостоятельно привести земельный участок в надлежащее санитарное состояние.

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