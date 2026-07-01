Макс Чмерковский после переезда похвастался новым роскошным домом во Флориде

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

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Украинский хореограф Макс Чмерковский после переезда похвастался новым роскошным домом.

Знаменитость долгое время жил в Калифорнии. Однако танцор с женой Петой Маргатройд и тремя снами переехал во Флориду. А это же хореограф показал свой новый дом. Макс Чмерковский вместе с семьей поселился в двухэтажном доме. В Instagram знаменитость уже засветил жилье изнутри.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Судя по фотографиям, дом довольно просторный, а его интерьер выполнен в светлых цветах. Кроме того, жилье прекрасно освещено, ведь там есть немало окон.

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Макс Чмерковский с сыном / © instagram.com/maksimc

Во дворе есть роскошный газон. Кроме того, детям Макса Чмерковского и Петы Маргатройд есть где разгуляться и развлечься, поскольку там есть спортивная площадка и бассейн, где они могут спасаться от жары.

Сын Макса Чмерковского / © instagram.com/maksimc

Пока семья хореографа постепенно обживается. Правда, семье еще предстоит распаковать немало вещей, но, несмотря на это, они очень радуются переезду.

Новый дом Макса Чмерковского / © instagram.com/maksimc

Напомним, недавно Макс Чмерковский рассекретил переезд вместе с семьей. Танцор уже объяснил, из-за чего они с женой приняли такое решение.

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