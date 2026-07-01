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Макс Чмерковский после переезда похвастался новым роскошным домом во Флориде
Танцор показал свое новое жилье изнутри.
Украинский хореограф Макс Чмерковский после переезда похвастался новым роскошным домом.
Знаменитость долгое время жил в Калифорнии. Однако танцор с женой Петой Маргатройд и тремя снами переехал во Флориду. А это же хореограф показал свой новый дом. Макс Чмерковский вместе с семьей поселился в двухэтажном доме. В Instagram знаменитость уже засветил жилье изнутри.
Судя по фотографиям, дом довольно просторный, а его интерьер выполнен в светлых цветах. Кроме того, жилье прекрасно освещено, ведь там есть немало окон.
Во дворе есть роскошный газон. Кроме того, детям Макса Чмерковского и Петы Маргатройд есть где разгуляться и развлечься, поскольку там есть спортивная площадка и бассейн, где они могут спасаться от жары.
Пока семья хореографа постепенно обживается. Правда, семье еще предстоит распаковать немало вещей, но, несмотря на это, они очень радуются переезду.
Напомним, недавно Макс Чмерковский рассекретил переезд вместе с семьей. Танцор уже объяснил, из-за чего они с женой приняли такое решение.