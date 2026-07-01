Лубінець закликав змінити систему мотивації військових: до чого пропонує прив'язати винагороду

Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Реклама

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що фінансову мотивацію військовослужбовців варто пов’язати не з кількісними показниками мобілізації, а з результатами їхньої служби.

Про це повідомляють «Новини Live».

За його словами, держава має гарантувати військовим і їхнім родинам належне фінансове забезпечення, а також чітко визначити механізми підтримки у разі загибелі, поранення чи потреби в реабілітації та подальшій допомозі після служби.

Реклама

«Це фінансова винагорода, це забезпечення родин, це забезпечення людини, яка в майбутньому стане ветераном або ветеранкою. Це запитання, на які треба одразу давати відповідь: що буде з родиною, у разі якщо наш герой загине, у разі якщо наш герой буде поранений, хто буде відповідати за його реабілітацію, як довго вона буде проходити, як держава буде в майбутньому піклуватись про цю категорію», — наголосив він.

Лубінець вважає, що винагороду за знищену ворожу техніку повинні отримувати безпосередньо військові або підрозділ, які виконали бойове завдання, а не військова частина загалом.

Також омбудсмен висловився за реформування територіальних центрів комплектування. На його думку, ТЦК мають працювати за сервісним принципом і враховувати професійні навички людей. Зокрема, фахівців із ІТ доцільно готувати до роботи операторами дронів, де їхні знання можуть бути найбільш ефективними.

Раніше Лубінець шокував статистикою порушень прав під час мобілізації. Він наголосив, що 2025 року кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни. Крім того, омбудсман зазначив, що публічними стають приблизно 1% випадків. «Ми чітко усвідомлюємо, що російська пропаганда підхоплює багато речей, але заплющувати очі точно ми не будемо», — сказав він.

Реклама

Новини партнерів