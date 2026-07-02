РФ провела штабную игру по отражению десанта ВСУ: детали от The Insider

В РФ просчитали сценарий десанта ВСУ в Крыму / © из соцсетей

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Российские военные эксперты провели штабную игру по отражению наступления ВСУ на Крым.

Об этом пишет The Insider.

Издание ссылается на заявление российского военного эксперта Виктора Мураховского, который сообщил, что принял участие в оперативной командно-штабной игре «Крымская побудка», посвященной возможному десанту ВСУ в оккупированном Крыму.

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По его словам, штабы были сформированы из офицеров российской армии в запасе и отставке. Синяя сторона, которая имитировала действия ВСУ, действовала нестандартно и широко применяла новые средства выявления и поражения. «Красная» сторона, представлявшая российских окупантов, была вынуждена действовать «от обороны».

К публикации Мураховский приложил топографическую систему координат 1942 Крыма и прилегающей акватории Черного моря.

© The Insider

В издании отметили, что на карте отмечены красным российские оборонные позиции в Крыму, особенно вокруг Севастополя, северного Крыма и восточной части оккупированного полуострова. На карте есть район Керчи и Керченского пролива справа. Это говорит о том, что россияне боятся десанта не только в западный Крым и Севастополь, но и на восточной части полуострова.

Речь идет не о классическом десанте времен Второй мировой, когда сотни кораблей подходят к берегу, а о современной операции с массовым применением беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия, разведывательных систем и, возможно, небольших быстроходных катеров.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму были введены графики отключения света.

Также мы писали, что комбинированная атака на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе спровоцировала панику среди оккупантов, заставив семьи российских военных срочно сбежать с полуострова.

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