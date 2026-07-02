РФ провела штабну гру щодо відбиття десанту ЗСУ: деталі від The Insider

У РФ прорахували сценарій десанту ЗСУ до Криму / © із соцмереж

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Російські військові експерти провели штабну гру щодо відображення наступу ЗСУ на Крим.

Про це пише The Insider.

Видання посилається на заяву російського військового експерта Віктора Мураховського, який повідомив, що взяв участь в оперативній командно-штабній грі «Кримська побудка», присвяченій можливому десанту ЗСУ в окупованому Криму.

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За його словами, штаби були сформовані з офіцерів російської армії в запасі та відставці. «Синя» сторона, яка імітувала дії ЗСУ, «діяла нестандартно» та широко застосовувала нові засоби виявлення і поразки. «Червона» сторона, яка представляла російських окупантів, була змушена діяти «від оборони».

До публікації Мураховський доклав топографічну систему координат 1942 року Криму та прилеглої акваторії Чорного моря.

© The Insider

У виданні зауважили, що червоним на карті зазначені російські оборонні позиції у Криму, особливо навколо Севастополя, в північному Криму та східній частині окупованого півострова. На карті є район Керчі та Керченської протоки праворуч. Це свідчить, що росіяни бояться десанту не лише до західного Криму та Севастополя, а й на східній частині півострова.

Йдеться не про класичний десант часів Другої світової, коли сотні кораблів підходять до берега, а про сучасну операцію з масовим застосуванням безпілотників, далекобійної високоточної зброї, розвідувальних систем і, можливо, невеликих швидкохідних катерів.

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму запровадили графіки відключення світла.

Також ми писали, що комбінована атака на нафтобази, енергосистему та пороми в Керченській протоці спровокувала паніку серед окупантів, змусивши сім’ї російських військових терміново тікати з півострова.

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