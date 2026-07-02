Чому не можна рятувати дитинчат диких тварин, якщо ви зустріли їх у природному середовищі

Коли не можна рятувати диких тварин / © Pexels

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Зустріти в лісі, полі чи на узліссі маленьке зайченя, оленя, косулю або пташеня — ситуація, яка викликає бажання допомогти. Багато людей впевнені, що дитинча загубилося або його покинула мати. Насправді в більшості випадків це не так. Саме через надмірне співчуття люди нерідко завдають диким тваринам більше шкоди, ніж користі. Фахівці з охорони природи наголошують: якщо дитинча не має явних травм і не перебуває в безпосередній небезпеці, його не можна забирати додому чи переносити в інше місце.

Чому мати залишає дитинчат самих

Для багатьох видів диких тварин це цілком природна поведінка. Наприклад, самки козулі, оленя чи зайця спеціально залишають малят у густій траві або серед кущів і відходять на кілька годин шукати їжу.

Дитинчата майже не рухаються, не видають звуків і не мають сильного запаху. Така стратегія допомагає їм залишатися непомітними для хижаків. Мати регулярно повертається, щоб нагодувати маля, але робить це дуже обережно, не привертаючи уваги.

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Людина може приректи маля на загибель

Якщо забрати дитинча з місця, де його залишила мати, вона може більше не знайти його. У результаті маля залишиться без їжі та необхідного догляду.

Крім того, дикі тварини мають особливі потреби у харчуванні та догляді. Навіть якщо людина годуватиме їх із найкращих намірів, неправильний раціон часто призводить до важких проблем зі здоров’ям або загибелі.

Не торкайтеся тварини без потреби

Деякі люди бояться, що після контакту з людиною мати відмовиться від дитинчати через чужий запах. Для більшості ссавців це не є головною причиною відмови, однак зайвий контакт усе одно небажаний.

По-перше, він створює сильний стрес для тварини. По-друге, людина може ненавмисно перенести інфекції або сама заразитися деякими хворобами, які передаються від диких тварин.

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Коли допомога дійсно необхідна

Втручатися варто лише тоді, коли є очевидні ознаки небезпеки:

дитинча має відкриті рани або переломи;

поруч загинула мати;

тварина опинилася на проїжджій частині чи в іншому небезпечному місці;

маля кілька годин безперервно голосно кличе матір і помітно виснажене;

його атакували собаки або коти.

У такій ситуації найкраще звернутися до найближчого центру реабілітації диких тварин або до ветеринарної служби. Самостійно вирощувати дику тварину не рекомендується.

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