РФ запустила по Украине «Искандеры» и дроны из шести направлений, есть «прилеты»: где и до сих пор летит

Атака на Украину. / © ТСН

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В ночь на 9 июля армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами и дронами. В общей сложности было запущено 96 воздушных целей. Утром в ряде областей объявлена тревога.

Что известно о ночной атаке и какая ситуация к утру, читайте в материале ТСН.ua.

По данным Воздушных сил, россияне ударили двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из временно аннексированного Крыма.

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Также были запущены 94 ударных БпЛА типа Shahed (в частности, реактивные), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия». Беспилотники летели по нескольким направлениям: Брянска, Орла, Миллерово (РФ), Гвардейского (Крым), а также оккупированного Донецка.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, были сбиты/подавлены 72 дронов на севере, юге и востоке страны. Произошло попадание двух баллистических ракет и 19 БПЛА на 13 локациях. Падения обломков произошли на четырех локациях.

Утренняя атака

Военные подчеркнули, что по состоянию на утро российская атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

В Черниговской области, по данным ПС, зафиксирован реактивный дрон, держащий курс в юго-западном направлении. В Харьковской области беспилотник двигается в южном направлении.

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Карта тревог по состоянию на 08:55 четверга, 9 июля.

Кроме того, к утру существует активность российской тактической авиации на восточном направлении и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В частности, КАБы запустили в Донецкой области.

Напомним, РФ в последнее время все чаще наносит прицельные удары по автозаправочным станциям и терминалам «Новой почты» в разных регионах Украины. Эксперт Олег Жданов отмечает, что именно эти объекты стали целями врага , особенно на прифронтовых территориях. Ведь именно там россияне могут доставать в гражданскую инфраструктуру средствами поражения.

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