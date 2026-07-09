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РФ запустила по Украине «Искандеры» и дроны из шести направлений, есть «прилеты»: где и до сих пор летит
Ночью армия РФ выпустила по Украине около 100 ракет и дронов, а утром снова атакует беспилотниками.
В ночь на 9 июля армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами и дронами. В общей сложности было запущено 96 воздушных целей. Утром в ряде областей объявлена тревога.
Что известно о ночной атаке и какая ситуация к утру, читайте в материале ТСН.ua.
По данным Воздушных сил, россияне ударили двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из временно аннексированного Крыма.
Также были запущены 94 ударных БпЛА типа Shahed (в частности, реактивные), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия». Беспилотники летели по нескольким направлениям: Брянска, Орла, Миллерово (РФ), Гвардейского (Крым), а также оккупированного Донецка.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, были сбиты/подавлены 72 дронов на севере, юге и востоке страны. Произошло попадание двух баллистических ракет и 19 БПЛА на 13 локациях. Падения обломков произошли на четырех локациях.
Утренняя атака
Военные подчеркнули, что по состоянию на утро российская атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.
В Черниговской области, по данным ПС, зафиксирован реактивный дрон, держащий курс в юго-западном направлении. В Харьковской области беспилотник двигается в южном направлении.
Кроме того, к утру существует активность российской тактической авиации на восточном направлении и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В частности, КАБы запустили в Донецкой области.
Напомним, РФ в последнее время все чаще наносит прицельные удары по автозаправочным станциям и терминалам «Новой почты» в разных регионах Украины. Эксперт Олег Жданов отмечает, что именно эти объекты стали целями врага , особенно на прифронтовых территориях. Ведь именно там россияне могут доставать в гражданскую инфраструктуру средствами поражения.