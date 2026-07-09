Когда Украина сможет выпускать ракеты в Patriot: эксперты назвали реальные сроки

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Украина может получить лицензию на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Впрочем, на старт реального выпуска потребуется несколько лет.

Об этом пишет Defense Express.

О возможности получения лицензии на самостоятельное изготовление ракет заявил президент США Дональд Трамп в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре.

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«Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы не даем достаточно, производите их сами», — сказал американский президент. Он также выразил убеждение, что украинская сторона сможет быстро овладеть технологией после получения необходимой лицензии.

Если эти договоренности будут реализованы, Украина станет лишь третьим государством в мире, которое будет иметь право на лицензионное производство ракет Patriot. Пока такие возможности имеют только Япония и Германия.

Япония получила соответствующую лицензию еще в 2006 году и организовала локализованное производство на мощностях Mitsubishi Heavy Industries. В то же время часть ключевых компонентов до сих пор поставляется из США, что ограничивает темпы выпуска.

Вторым примером является Германия. В 2022 году компания MBDA Deutschland заключила соглашение с американской Raytheon о производстве ракет PAC-2 GEM-T в Европе. Запуск производственной линии ожидается в 2026 году, а первые серийные ракеты должны передать Украине уже в 2027 году.

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Какую именно модификацию ракет к Patriot будет потенциально производить Украина, пока не сообщается. В то же время, эксперты отмечают, что запуск такого производства требует нескольких лет, ведь необходимо создать производственные мощности, согласовать все лицензионные процедуры и наладить сотрудничество с американскими производителями.

Украина сможет производить ракеты для Patriot

Напомним, Украина приблизилась к возможности производить ракеты-перехватчики для систем Patriot после заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить соответствующую лицензию. В то же время аналитики Института изучения войны предостерегают, что запуск такого производства займет длительное время, а пока неизвестно, идет ли речь о современных ракетах PAC-3 или более простых PAC-2.

По оценке ISW Россия может использовать этот промежуток для усиления ударов баллистическими ракетами, ведь Украина испытывает дефицит перехватчиков Patriot и уже не смогла сбить ни одной баллистической ракеты во время двух последних массированных атак. Эксперты отмечают, что даже после получения лицензии на наладку производства и выпуск первых ракет могут потребоваться минимум год-полтора.

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