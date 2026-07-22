Путин в истерике: удары ВСУ выжгли "золотой" ресурс Кремля, уже тянут деньги из федерального бюджета - ISW

В РФ – бензиновый кризис / © Associated Press

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Запрет экспорта дизельного горючего не помог России преодолеть топливный кризис в агросекторе. После ограничения экспорта и роста дефицита на внутреннем рынке правительство готовится перейти к новому шагу субсидирования импорта дизеля.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

21 июля Государственная Дума России единогласно приняла в третьем чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс России и расширяющий механизм демпинга цен на топливо на экспорт дизельного топлива во время действия активных запретов на экспорт дизельного топлива.

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Законопроект, в частности, уполномочивает правительство России компенсировать российским нефтяным компаниям из федерального бюджета продажу дизельного топлива на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных — механизм, подобный тому, который российские власти ввели для импортного бензина 23 июня.

«Государственная дума России, похоже, использует федеральный бюджет России для облегчения погрузки на российские нефтяные компании. Остается непонятным, насколько эффективны такие мероприятия в ближайшее время», — отметили эксперты.

Бензиновый кризис в России - что известно

Бензиновый кризис в России продолжает расширять географию. На фоне украинских атак на нефтяную инфраструктуру перебои с горючим за последний месяц затронули почти все регионы — проблемы затронули около 80 регионов, а также аннексированных Крыма и Севастополя.

Российские власти утверждают, что ввели ограничения, чтобы не допустить «ажиотажного спроса».

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В Москве и Подмосковье ситуация тоже остается непростой. Люди по ночам стоят в очереди, чтобы заправить автомобили. Иногда доходит до драк. Тем временем правительство запретило публикацию данных о ценах на бензин — ранее Росстат отчитывался о ценах еженедельно.

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