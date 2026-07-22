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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1753
Час на прочитання
1 хв

"Прильоти" по житлових будинках, поранені діти: Росія масовано вдарила по Київщині, перші деталі (фото)

Внаслідок російської атаки постраждали Бучанський та Бориспільський райони. На місцях ударів виникли пожежі, є потерпілі, серед них — діти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибухи на Київщині

Вибухи на Київщині / © ДСНС України

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 22 липня Росія атакувала Київську область ударними дронами. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«На жаль, у Бучанському районі постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізації не знадобилося», — йдеться у заяві.

Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, в одному з них виникла пожежа. Станом на ранок рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Також постраждав Бориспільський район. Там пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.

В ОВА наголосили, що на місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки противника.

У ДСНС уточнили, що росіяни влучили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Приліт стався вранці. Пожежу ліквідували.

За інформацією рятувальників, постраждали п’ятеро людей. Медики надали необхідну допомогу на місці.

/ © ДСНС України

© ДСНС України

/ © ДСНС України

© ДСНС України

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 21 липня Харків був під потужним ударом Росії. У місті протягом кількох годин лунали вибухи. Влучання зафіксували у Київському районі.

Також вибухи лунали у Полтаві. Влада повідомила про дронову атаку Росії і роботу протиповітряної оборони (ППО). Уламки БпЛА пошкодили дах однієї з будівель у Полтавському районі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1753
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