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"Прильоти" по житлових будинках, поранені діти: Росія масовано вдарила по Київщині, перші деталі (фото)
Внаслідок російської атаки постраждали Бучанський та Бориспільський райони. На місцях ударів виникли пожежі, є потерпілі, серед них — діти.
У ніч проти 22 липня Росія атакувала Київську область ударними дронами. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«На жаль, у Бучанському районі постраждали п’ятеро людей, серед них — троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізації не знадобилося», — йдеться у заяві.
Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, в одному з них виникла пожежа. Станом на ранок рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Також постраждав Бориспільський район. Там пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.
В ОВА наголосили, що на місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки противника.
У ДСНС уточнили, що росіяни влучили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Приліт стався вранці. Пожежу ліквідували.
За інформацією рятувальників, постраждали п’ятеро людей. Медики надали необхідну допомогу на місці.
Атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, 21 липня Харків був під потужним ударом Росії. У місті протягом кількох годин лунали вибухи. Влучання зафіксували у Київському районі.
Також вибухи лунали у Полтаві. Влада повідомила про дронову атаку Росії і роботу протиповітряної оборони (ППО). Уламки БпЛА пошкодили дах однієї з будівель у Полтавському районі.